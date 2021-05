Líder de CTM en Guanajuato pide a EU que no se meta en asuntos laborales del país

León, Gto.- “No me parece a mí que la gente extranjera se meta en asuntos que corresponden directamente a México y mucho más en cuestiones laborales”, así lo declaró el líder estatal de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en Guanajuato, Hugo Varela Flores.

El líder de la CTM expresó que México no se mete con Estados Unidos cuando ellos tienen malas condiciones laborales para sus empleados, en donde no les pagan aguinaldo, no les dan prestaciones de ley, entre otras acciones que no garantizan la seguridad del trabajador.

“Nosotros no opinamos que los trabajadores de allá no tienen aguinaldo no tienen prestaciones de seguro social verdad, ellos saben cómo manejan sus cosas, ahí somos nosotros respetuosos, entonces pedimos el mismo trato”, comentó.

Varela Flores informó que de los más de 200 mil trabajadores de la rama automotriz que se tienen en el estado, ninguno se ha acercado al organismo, pese a que se tiene la entera disposición de trabajar en beneficio de sus derechos.

Tampoco se ha solicitado un cambio de sindicato directamente, solo se ha hecho por parte de los medios de comunicación, lo que no se ve reflejado en las autoridades correspondientes para tomar cartas en el asunto.

