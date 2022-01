Celebran leoneses 446 aniversario de la ciudad en la Feria León 2022

Con mucha tranquilidad y con todos los protocolos de salud, leoneses acuden a la Feria Estatal de León en el marco de los 446 años de la fundación de la Villa de León, donde aseguran que cuidándose se puede disfrutar de este y otros eventos más.

Este 20 de enero es un día muy especial para la ciudad de León, ya que en estas fechas se encuentra la mayor celebración del municipio, ya que se conmemora un aniversario de la fundación, esto a su vez generó la realización de la Feria Estatal, como una manera de celebrar la creación de León.

Algunos leoneses no dudaron en acudir a celebrar a la Feria, no importando que se cancelara el tradicional desfile y que la entrada no fuera gratuita, pues algunos visitantes aseguraban que al ser día de asueto, podían asistir con más tranquilidad y disfrutar de todas las atracciones.

“Está muy solo hoy, muy tranquilo, los protocolos están bien aparte todo es con precaución, nosotros vamos a ir a los stands y luego a los gritones, yo pienso que si hay que venir y consumir aquí en la Feria para que se reactive la economía”, comentó la señora Rita Sánchez García vecina de la colonia Alameda de la Presa.

Mientras que para la señora Martina Martínez de la colonia Lomas de Medina, aseguró que al no tener clases sus hijos, aprovecharon para salir en familia y ver la variedad, aunque ellos fueron temprano para no exponerse a estar en contacto con mucha multitud.

Es de mencionar que las medidas de sanidad son respetadas en todo momento en los locales y stands, tal es el caso del Pabellón Guanajuato, donde existe un filtro acompañado de tecnología, donde detecta que las personas se encuentren usando cubrebocas, al mismo tiempo que mide la temperatura.

Justo en esta zona y a lo largo de la feria se encuentra personal regalando cubrebocas y gel, así mismo se encuentran supervisando que todas las personas se encuentren utilizando de manera correcta el cubrebocas.

“Venir el 20 de enero es muy importante, porque es el día de la fundación de León, yo lo considero importante y ahora que tuve la oportunidad por ser día feriado y no trabaje, aproveche a venir y convivir un poquito con la familia, también para seguir con la tradición de la feria y año con año festejar aquí”, mencionó la Señora María de Lourdes Hernández.