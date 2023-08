Celebra Taste quinto aniversario con edición especial de la competencia en diseño coctelería

León, Gto.- (OEM-Informex).- A cinco años de su primera edición y en busca del mejor contendiente que ha participado en años anteriores, se llevará a cabo el The Master of Taste 2023.

En entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), Franco Velázquez CEO y productor general de Taste, explicó que en esta ocasión el slogan de la competencia es “La experiencia Internacional en el Diseño de Coctelería en Guanajuato”.

“Generamos un concepto especial para darle honor a la quinta edición que ya llegar a cinco años es un número importante como proyecto. A partir de ahí, me gusta crear conceptos y generar expectativa para que siga siendo atractivo, que la gente siga entusiasmada de seguir apoyándonos”.

SEDES

Esta quinta edición especial celebra el trabajo consolidado de la competencia que este 2023, se llevará a cabo del 12 al 24 de agosto y tendrá como sedes los municipios de: Mineral de Pozos, Dolores Hidalgo, Comonfort, Irapuato, Salvatierra donde se llevará a cabo la semifinal y en León la gran final.

PARTICIPANTES

La competencia reúne lo mejor de las cuatro ediciones anteriores, por lo que se tendrán 10 contendientes procedentes de cinco estados de la República Mexicana: Michoacán, Puebla, Veracruz, Sinaloa y Guanajuato, este último representado por cinco de ellos.

“Fueron seleccionados de dos maneras diferentes: la primera, lo hicimos a través de una invitación directa a los finalistas de cada una de las temporadas, pero también han pasado algunos años y muchos de ellos ya están en centros de consumo, han desarrollado sus empresas o están trabajando para algunos chefs, tienen eventos constantemente y veo como han ido evolucionando desde que llegaron a esta competencia”.

La segunda forma de selección consistió en una votación pública en la que eligieron a quién querían ver en la nueva temporada The Master of Taste 2023. De ahí, en el casting final se hizo a selección de los 10 participantes, entre quienes se encuentran Isaac Cambrón (2020), Daniela Bárcenas (2021), Enrique Orozpeza, Jireh Zermeño, Daniel Sixtos y Eduardo Morales “El chamán”, estos último de la edición 2022, por mencionar algunos.

Eduardo Morales "El chamán". Foto: Cortesía | Taste

LOS RETOS

A lo largo de dos semanas, los contendientes tendrán que aplicar sus conocimientos e inspiración con los insumos, destilados y fermentados del estado de Guanajuato, por lo que los retos que tienen que pasar consisten en: mezcal, cerveza artesanal, vino, destilados de agave; por primera vez el café entra a esta competencia y por último, el coctel de la moda.

“Mantenemos los cuatro retos base de la competencia y estamos incorporando un nuevo reto para este año que es el café mexicano, donde éste se convierte en protagonista para la elaboración de diseño de coctelería”, destacó Franco.

Daniel Sixtos. Foto: Cortesía | Taste

JUECES

A diferencia de otras temporadas cada uno de los integrantes del jurado tendrá un rubro específico a calificar, por lo que serán más estrictos a la hora de evaluar. En esta quinta edición se contará con Iván Velázquez, bartender y creativo culinario, encargado de evaluar la técnica de la coctelería; la chef Ana Karen Valadez, con la responsabilidad de evaluar la gastronomía guanajuatense; y el diseñador Leonardo Mena, para evaluar la parte visual y de estética.

Sólo habrá un ganador o ganadora, quien entre los premios se llevará 35 mil pesos y la participación en la cumbre Vallarta Nayarit Gastronómica.

“Para llegar al ganador, los jueces tendrán el 50% de la calificación, 20% la evaluación de los invitados especiales en la final y el otro 20% será la votación del público para elegir a su favorito”.

Iván Ávila. Foto: Cortesía | Taste

El ARRANQUE

El próximo sábado 12 de agosto se realizará la presentación oficial de los contendientes a través de una transmisión en vivo por las redes oficiales de Taste! en punto de las 12:00 horas.

“Tenemos participantes secretos y los vamos a conocer justo en este streaming, son personajes que incluso ni los demás contendientes saben. Traemos una carta debajo de la manga de la edición 2019”, adelanto el organizador.

Ese mismo día por TV4 se realizará la presentación de los municipios sede de la competencia.

Daniela Bárcenas. Foto: Cortesía | Taste

EL REALITY

Por cuarta ocasión, la competencia llegará a las pantallas de televisión y plataformas digitales a través TV4, televisora que nuevamente colabora en la producción de Taste! El Reality, el cual se transmitirá tentativamente en noviembre y hasta entonces se podrá conocer al ganador de esta edición especial.

Jireh Zermeño. Foto: Cortesía | Taste

NUMEROLOGÍA 5 AÑOS TASTE!