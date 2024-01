Celaya está de luto tras asesinato de bombero: Jesús Oviedo

León, Gto.- El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo, lamentó el asesinato del bombero que ocurrió este domingo en Celaya tras los ataques y bloqueos carreteros por parte del crimen organizado.

Dijo que el municipio cajetero está de luto y que el estado brindará todo el apoyo a la familia del elemento caído.

“Lamentablemente la pérdida de un bombero es algo que hay que lamentar y hay que solidarizarnos con el Cuerpo de Bomberos y en Celaya estamos de luto”, dijo.

El funcionario estatal señaló que los oficiales se encontraban en un operativo de rutina cuando ocurrieron los hechos.

“Es patrullaje es para enfrentarse situaciones adversas y eso es lo que se ha hecho y desafortunadamente esta reacción que se tuvo. Era revisión cotidiana que se tiene”, agregó.

“Por lo pronto no tenemos tantas conclusiones porque es un asunto que está en proceso y que no podemos establecer con firmeza hasta no tener la indagatoria y la confirmación del estado”,añadió.