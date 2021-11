Causan robos hormiga de equipo hidráulico pérdidas millonarias

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, dijo que los robos hormiga de piezas metálicas en los canales de riego Coria y Bajo Salamanca han dejado pérdidas de alrededor de dos millones de pesos en lo que va del año.

En entrevista, Agustín Robles Montenegro señaló que aunque si bien han disminuido los robos, éstos se siguen presentando en la zona rural, en donde de poco a poco los hurtos se han ido acumulando y éstos ya se han vuelto millonarios.

“Sigue habiendo robo de maquinaria, de transformadores, tuberías de los pozos y de los equipos de pozos, ya en una cantidad mucho inferior a como estaba antes, pero sigue habiendo. Se tratan de robos hormiga, de esos que se roban la placa de los tapaderas de los laterales y son gente que se dedican a vender fierro viejo y se lo llevan”, dijo Agustín Robles Montenegro.

A la hora de cuantificar, explicó el presidente del Distrito de riego 011, es donde se han dado cuenta de que los robos, a pesar de ser hormiga o de poco en poco, han sido de cantidades considerables y que los mismos productores tienen que costear, pues si no pueden bombear agua y en otros casos quedan fugas que pueden provocar contingencias.

“Yo creo que en conjunto las pérdidas por robo hormiga estamos hablando de alrededor de dos millones de pesos anuales, se desaparecen piezas y normalmente estamos reparando los proyectos que son para riego y nos cuestan alrededor de dos millones de pesos”.

Aunque los robos de equipo hidráulico en las zonas rurales del estado han disminuido, Agustín Robles Montenegro comentó se trata de un fenómenos que en el corto plazo parece que no terminará.

“Yo creo que la delincuencia y los robos no se acaban, creo que están controlados, sin embargo, siempre hay que tener todas las precauciones de no dejar maquinaria a la vista, de no dejar equipos a la vista y creo ahí la vamos, sobreviviendo, pero si te digo que ya se acabaron los robos, no es cierto, y si te digo que ya no va a haber, también serían mentiras

Porque siempre donde quiera hay ese tipo de cosas, yo creo que siguen por ahí las personas que se dedican a hacer ese tipo de vandalismo y yo creo que eso no se va a erradicar así tan fácil,

Los municipios en donde se han presentado mayor cantidad de casos de robos son Salamanca, Irapuato, Valle de Santiago y Cortazar, aunque en prácticamente todo el territorio de Distrito de Riego 011 se ha presentado por lo menos un caso.