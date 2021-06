Hartazgo campesino por robos de equipos

Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, aseguró que volvieron los robos tanto de compuertas como de equipo hidráulico en la zona rural, al grado de que esto ya ha hartado a los productores del estado, por lo que pidió a las autoridades que se vuelva a considerar el hacer rondines de vigilancia por las comunidades, como anteriormente se hacían.

Agustín Robles Montenegro explicó que el canal de Coria es uno de los más afectados, pues el robo de sus compuertas ha sido blanco de los delincuentes en distintas ocasiones.

“Hemos tomado la decisión de volverlas a hacer de madera, como se hacían con anterioridad, y ya no de metal, para así evitar que les sean llamativos a las personas que se dedican a hurtar lo ajeno y no vernos afectados, porque no sólo es el robo, sino también el riesgo que pueden provocar, pues podrían generar una inundación, es en lo que no se ponen a pensar”, dijo en entrevista el líder campesino.

Por ello, Agustín Robles destacó que ya hay hartazgo por parte de los productores, ya que el robo se tiene que ver en la necesidad de atrasar su cultivo por la falta de herramientas para la contención del agua.

“Ya se ha estado pidiendo a las autoridades que escuchen nuestra peticiones y que se vuelvan a retomar los rondines de vigilancia para salvaguardar que sea extraído el equipo hidráulico”, señaló.

Con ello, productores del estado esperan autoridades hagan caso a su llamado y se tomen las medidas necesarias para salvaguardar el producto y garantizar que reduzcan los robos en la zona, además de que seguirán insistiendo en que la Policía Rural vuelva a tener mayor presencia en las comunidades del estado.