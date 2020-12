Carnicerías y pescaderías han perdido con la pandemia, ni la época navideña los salva

León, Gto.- Las carnicerías y pescaderías del Mercado Aldama no han tenido la venta deseada, para estas fechas navideñas el año pasado ya veían ganancia y gran movimiento, este año no es así.

A consecuencia de la pandemia, algunos locales han tenido que hacer recorte de personal, los precios de las carnes subieron por la temporada, sin embargo, esperan que el próximo año bajen.

Es poco el movimiento de gente que se ve entre los pasillos del área de carnicerías en el mercado, los clientes llegaban a cuenta gotas, quienes atienden invitan a la gente, aunque son pocos los que se animaban a comprar.

En la carnicería Chuy, lamentaron la situación que ha dejado la pandemia, dijeron que para ellos ha sido muy complicado, no han tenido ventas y de esta temporada esperaban ganancia, eso no ha pasado.

En dicho negocio, contaron que tenían 6 empleados, ahora sólo quedó un despachador y la cajera, una situación que no esperaban.

Sobre los precios, dijeron, la carne de res y cerdo aumentó 15 pesos aproximadamente, expresaron que se debe a la temporada además de que año con año existe un aumento, aunque por la pandemia, esto significa menos ventas.

Por otro lado, en “Fabiola Macías Carnes” expresaron que las ventas, con la pandemia, se han ido abajo, no han obtenido ganancias, los ingresos de las ventas sirven para darle vuelta y sostener el negocio.

Ahí también lamentan que la gente no tenga para comprar carne, todo es una cadena, si no hay empleo, no habrá clientes.

“Este fin de año se esperaba mejor, pero pues no, puede ser igual por la pandemia, las ventas si están muy abajo, para nada como se esperaban; a principios de diciembre era temporada buena para todos, era parejo, todos vendíamos bien, ojalá se componga para la siguiente semana, que es lo que esperamos todos” platicó David Cibrian, de la pescadería “Cibrian”.

Sobre el precio del pescado, David dijo que se mantiene igual, no ha subido, tampoco bajado, por lo que la gente puede estar segura que es un costo justo y accesible.

Si bien la situación actual de carnicerías y pescaderías no es buena, tienen esperanza que el próximo año se recuperen las ventas.