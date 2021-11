[Fotos] Llega a León la convención dedicada a los amantes de lo extranormal

León Gto.- León es sede de la primera edición de Ecto-Fest 2021 una convención dedicada a los amantes de lo extranormal y la franquicia de los Cazafantasmas, la cual estará este sábado y domingo en las instalaciones del Poliforum León.

Con invitados como el investigador paranormal Carlos Trejo, el youtuber Oxlack Castro, el actor de doblaje Octavio Rojas, el especialista en efectos especiales y maquillaje Andrés de la Rosa, la reconocida cosplayer Evilyn13 y la banda local Los Fibos.

En conferencia de prensa el investigador Carlos Trejo manifestó que se encuentra contento por venir a la ciudad zapatera, además de mencionar que buscará realizar investigaciones en la alhóndiga de granaditas, por lo que representó este lugar dentro de la historia de la independencia.

“Guanajuato me llama la atención todo, es un lugar magnífico, he tenido la intención de irme a Guanajuato, quiero ir a la alhóndiga de granaditas a ver si puedo conseguir los permisos para quedarnos allí toda la noche, me llama mucho la atención por todo lo que hubo allí , he recibido comentarios de todas las cosas que pasan allí”, mencionó.

Además habló sobre los proyectos que tendrá para cerrar el año, así como un viaje que tomará para buscar la historia de Hachiko quien fue un perro japonés de raza Akita, mismo que es recordado por esperar a su amo en la estación de Shibuya incluso varios años después de la muerte de su dueño.

“Es un lugar interesante y quiero ir para allá, lo que es oriente para buscar toda la historia, tengo dos días para hacer las investigaciones, voy con la intención de escribir, analizar, reportar e investigar y poder compartir la cultura de allá para acá y viceversa”, comentó Carlos Trejo.

Por último mencionó que espera que pronto pueda dar completamente la noticia sobre un proyecto televisivo de Cañitas, el cual se pretende quedé concluido para el próximo año.

Así mismo, dentro de la convención se llevó una réplica de tamaño real del Ecto-01, el famoso vehículo de los cazafantasmas, el cual está exhibido para que todos los asistentes puedan tomarse una fotografía.

Mientras que en los pasillos de esta convención se paseaba el Stay Puft o mejor conocido como “El Hombre Malvavisco”, que paseaba para tomarse fotos con los pequeños y fanáticos de la franquicia.