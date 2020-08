Captura de “El Marro” debe de ser para fortalecer el estado de derecho en Guanajuato: Alcantar Rojas

León, Guanajuato.- Actualmente José Antonio N., alias “El Marro”, está recluido y viviendo los procesos de investigación que marca la ley tras su detención, en un centro de readaptación social del estado de Guanajuato.

Rolando Alcantar Rojas, diputado panista en el Congreso del Estado, señaló en entrevista para la OEM, que a partir del punto de la detención, se debe de hacer un análisis de prevención de la violencia y delincuencia en la zona.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Captura de “El Marro”, la detención más importante del gobierno federal: Rolando Alcántar Rojas

“...hay que cuidar en primera instancia que no se ramifique este cartel en otro tipo de cédulas que pueda generar mayor peligro; aunque fuera menor para la sociedad. Que está situación no lo aprovechen para que se fortalezcan otros carteles, sino que lo aprovechemos para fortalecer el estado derecho y tres, el cuidado de que no lleguen otras bandas criminales a querer sembrar terror”, indicó Rolando Alcantar Rojas.

¿Es peligroso tener a “El Marro”, todavía en Guanajuato?

Sí es peligroso tener aun llevando su proceso legal en el penal del municipio de Valle de Santiago a este capo criminal, recién detenido junto con otras personas el pasado domingo por fuerzas estatales y federales, indicó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Secuestro y tentativa de homicidio, delitos por los que acusan a El Marro

“En cierto sentido sí, pero por eso hay los debidos operativos con toda la capacidad operativa que tiene el estado de Guanajuato y la federación, haciendo los debidos cuidados, manejos”.

“...seguramente en su momento será trasladado a un penal federal para que se le sigan las causas por delincuencia organizada y los delitos federales”, señaló el diputado Rolando Alcantar Rojas.