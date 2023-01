Canirac y hoteleros promueven espacios libres de tabaco

Empresarios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y la Asociación de Hoteles de León, se unieron a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato para apoyar la nueva Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe fumar en espacios públicos.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, declaró que quienes violen la ley pueden ser infraccionados por la autoridad, por lo que pidió a los empresarios de bares, antros, restaurantes, cantinas, entre otros, a que no permitan la venta al interior de sus negocios de cigarros.

“Todas las personas que fuman y convivan con otras que no son fumadoras, deberán limitarse de la práctica, antes en las escuelas, en los cines, en los hospitales se permitía fumar en estos espacios públicos, pero ha sido progresivo, pero ya no se puede fumar, a los restaurantes se les permitió crear espacios para fumadores, pero finalmente la Ley Federal ahora pide no actuar de manera punitiva, que no se expongan a suspensión de actividades, por eso pedimos a los empresarios restauranteros a hacer cumplir la Ley”.

Por su parte Manuel Bribiesca, presidente de Canirac León, declaró que los empresarios invirtieron en espacios para los fumadores, pero ahora las terrazas serán transformadas para que estén todas las familias, consuman y los niños estén en lugares abiertos, que tengamos un beneficio económico los restaurantes; “La Ley parece que nos va a atacar económicamente, pero lo vamos a revertir, porque nos puede repercutir en el cierre y en multas, y podemos afectar a las familias de los trabajadores del sector”.

En tanto, Juan Pablo Rocha, presidente de la Asociación de Hoteles de León, dijo que se suman a la concientización de la población para no fumar en sus restaurantes y todas las áreas de los hoteles.

“Es un proceso paulatino para generar concientización, aún tenemos habilitadas nuestras áreas de fumadores, pero tenemos que entender que vamos a respetar, somos más los que no fumamos”, dijo el empresario hotelero.

El pasado lunes 16 de enero entró en vigor en el país las nuevas reglas para los fumadores, quienes para proteger a los niños y jóvenes, ahora tendrán restringido fumar en espacios cerrados, oficinas, centros de trabajo, parques, jardines, escuelas, y cualquier lugar público como estadios, playas, cines, teatros, hospitales, iglesias y transporte público.

Asimismo, las empresas ya no podrán publicitarse en ningún medio de comunicación o patrocinar eventos.