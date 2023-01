Iniciativa antitabaco golpeará a la competitividad del país: Concanaco

El presidente de la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco), Héctor Tejada Shaar, dijo que la Ley Antitabaco que entró en vigor el pasado domingo afectará a la competitividad del país.

Añadió que la ley que prohíbe fumar en los lugares de entretenimiento le parece excesiva aunque destacó que están a favor de la salud de todos los mexicanos.

Enfatizó que se trata de un producto legal y al prohibirlo afecta a la economía de los negocios mexicanos: “Este reglamento de no poder exhibir los productos, de no poder hacer ninguna publicidad de este producto que es legal, que ahora no se pueda consumir en combinación con alimentos, medidas o que pueda haber algún tipo de esparcimiento consumiendo tabaco, que en los hoteles, en las playas no se pueda consumir, definitivamente afecta a la competitividad de nuestro país, afecta la inversión de nuestro país y definitivamente pensamos que es una medida excesiva ante un producto legal”, dijo.

Comentó que está situación podría ser contradictorio, pues si bien se busca mejorar en materia de salud se está descuidando el tema económico: “Pensamos que más que una afectación positiva para la salud está trayendo una afectación negativa en los temas económicos (...) Lo que pasa es que al final de cuentas la naturaleza por lo que se hace esta ley es por los temas de salud que yo estoy de acuerdo, pero nosotros pensamos que esto no va a disminuir el consumo del tabaco y más bien sí va a afectar muy fuertemente la economía de los mexicanos”, agregó.

Esta ley prohíbe que las personas fumen en lugares como restaurantes, hoteles, casinos, por mencionar sólo algunos lugares de la lista y de acuerdo a especialistas afectará a más de 1 millón y medio de establecimientos.

Por su parte, el subsecretario de Empleo y Formación Formal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES) de Guanajuato, Enrique Sosa, dijo que no se puede presionar una ley.

En este sentido comentó que los sectores servicio y de turismo se van a ver afectados aunque añadió que aún falta hacer una serie de ajustes a los marcos legales.

“De que existe una afectación, existe una afectación, hay un mercado muy importante, si no mal recuerdo un millón 400 mil consumos de cajetillas, es un cálculo muy básico, pero primero hay una serie de ajustes en los marcos legales, hay una controversia, no puedes con una ley presionar otra ley, si bien el comercio del tabaco es legal, no puedes con una ley que te impide su exhibición, consumo, casi cualquier parte, agraviar algo que es legal”, dijo.

Resaltó que no se puede agraviar algo que es legal aunque sí les interesa el estado de salud de todas las personas.