California, con más restricciones que Texas o en Virginia para bota mexicana

León, Gto.- Los fabricantes de bota vaquera en Guanajuato y que comercializan su producto en suelo estadounidense, requieren cumplir las normas propuestas del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá T- MEC, como el hacer artículos de piel libres de plomo y un porcentaje por arriba del 65% de material de origen mexicano.

Nathalie Rizo encargada de materiales y almacén de una fábrica leonesa que exporta bota desde hace 8 años detalló que su producto tiene que pasar un proceso a fin de que llegue a manos de compradores estadounidenses “tenemos que pasar una serie de pruebas en la piel y respetar lo del tratado de libre comercio porque eso nos facilita la exportación”.

La expositora en SAPICA detalló algunos de los requerimientos de exportación “nos piden que sean pieles libres de plomo, y que el curtido sea orgánico, que no sea con tratados sucios y con tanto químico, no nos ha regresado nada”.

La dependienta de la empresa guanajuatense que exporta y se especializa en diferentes estilos de bota, comentó que cada estado en los Estados Unidos tiene sus especificaciones “el porcentaje en que deben estar los materiales, la mayoría deben de ser mexicanos, no pueden ser materiales importados en su mayoría, porque ya no sería un producto mexicano, ya depende cada estado y sus regulaciones, en California hay más restricciones que en Texas o en Virginia” compartió Nathalie para El Sol de León.

Rizo puntualizó que California se piden ciertas especificaciones como “si es una piel de color que no desmanche, que el rojo no sea un tinte corrocibo, para los niños debe ser un tipo de plantilla especial de materiales 100% orgánicos, tenerías sin plomo, es un poco más complicado para california”.

“El T-MEC hay muchos que meten materiales chinos, los sintéticos, y eso pues un porcentaje alto en su bota, entonces no pueden ser materiales chinos en su mayoría porque ya no sería un producto mexicano, debe de ser un material mexicano para poder exportar en T-Mec” detalló Nathalie especialista en materiales de piel orgánica.

La realización de la bota así como su acabado debe ser en su mayoría producto de origen mexicano “mucha gente mete los tubos en sintético y son chinos, ya no se les hace ningún proceso aquí en México, entonces un material 100% y las chinelas y los talones es un porcentaje un poco más bajo, entonces no está nivelado el porcentaje mayoritario en producto mexicano por lo que no puede salir hecho en México, debe de salir con otro tipo de regulación” comentó Nathalie.





La empresa que tiene su fábrica en León exporta año al mes un promedio de 500 pares, y se exportan al estado de Texas, dice Rizo “es el que es más fuerte porque hay más mexicano y hay mucho trabajo en Texas, para que pueda salir en el tratado T-MEC necesita salir 65% o más materiales mexicanos debajo de 65% ya no”.