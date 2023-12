Cajeros automáticos a reventar por Navidad

En todos los bancos de la ciudad, se presentaron largas filas de hasta 30 personas para retirar dinero en los cajeros automáticos, por lo menos de 20 a 30 minutos es lo que la persona de hasta el final de la fila tuvo que esperar para realizar su retiro.

Faltando un día para navidad, este sábado 23 de diciembre, realizar retiros de efectivo resultó una tarea complicada para algunos.

Trabajadores de la industria del calzado, sector manufacturero, automotriz, servicios y empleados en general, asistieron desde muy temprano a realizar el cobro de su aguinaldo.

En México, el último día para que los empleadores paguen el aguinaldo a sus trabajadores es el 20 de diciembre de cada año. Esta disposición está establecida en la Ley Federal del Trabajo. El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria en México y debe ser equivalente a al menos 15 días de salario por cada año trabajado.

“Apenas me pagaron mi aguinaldo, a todas mis comadres ya les habían pagado desde el día 15, por eso ando a las prisas, sacando dinero para comprar todos los regalos que me hacen falta para navidad, luego también me tocó poner para la cena, lo bueno es que gracias a dios hay trabajo, porque se me va a ir todo mi aguinaldo en regalos y en festejos navideños”, comunicó Rocío, quien trabaja en una pica de calzado.

Debido a esta situación, los bancos se previnieron con las autoridades, desde las 7 de la mañana, oficiales de la Policía Municipal y Guardia Nacional, estuvieron presentes en las entradas y salidas de los cajeros automáticos, protegiendo a los cuentahabientes, con el fin de prevenir algún robo o asalto.

Alejandro Arena Barroso, presidente de Canaco ServyTur León, mencionó que se espera una derrama económica de al menos 594 millones de pesos en la temporada decembrina, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el año anterior, al menos en todos los comercios locales.