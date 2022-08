Buscarán recuperar la matrícula escolar con nuevas estrategias

León Gto.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE Guanajuato), busca rescatar a las y los alumnos que abandonan las aulas durante la pandemia a causa del Covid-19, por lo que unas de las estrategias del 30 aniversario de dicha institución es generar programas y actividades para atraer a los alumnos.

De acuerdo a los reportes de la institución, la matrícula de alumnos en la generación 2022-2023 fue de 41 mil 500 alumnos, mientras que en 2021-2022 la matrícula fue de 43 mil 267 alumnos y en 2019-2020 presentó su punto máximo con 44 mil 863, llegando a su punto máximo, lo que se traduce en un decremento de más de 3 mil alumnos que desertaron.

Aunque la directora del plantel, Esther Angélica Medina Rivero aseguró que la deserción escolar no fue representativa por la pandemia, ya que esta se reflejó aún más en el siguiente año, ya que los alumnos se desanimaron o decepcionaron del proceso educativo que se vivió durante el confinamiento.

“No tuvimos una deserción diferente a un año ordinario, donde no hubo pandemia, no fue diferente perdimos alrededor de 3 mil 800 alumnos lo cual por la matrícula que traemos, 4 mil en números redondos, donde se vio realmente afectado fue el siguiente año donde los alumnos ya vieron que no iban a regresar. Ellos tuvieron la necesidad de socializar, en el momento que siguieron en casa atrás de una computadora o un celular, por supuesto muchos se desanimaron (...), los jóvenes se decepcionaron de su proceso educativo, ahí sí tuvimos una deserción de casi 7 mil estudiantes el siguiente año, entonces si contabilizamos ambos está alrededor de 9 mil estudiantes entre los dos años”, explicó Esther Angélica Medina

Tras el reflejo de esta deserción y como parte de los 30 años que la institución tiene en Guanajuato, a través de la oferta educativa con 32 carreras técnicas en 56 planteles educativos se plantea poco a poco ir cambiando las carreras para cubrir los requerimientos educativos y las alianzas con nuevas empresas.

Por lo anterior, carreras como “Motores de combustión interna”, “Electricidad”, “Mantenimiento de equipo de cómputo”, serán reemplazadas por ofertas más innovadoras para la industria automotriz, seguridad de redes y hasta temas de agroindustria y energías alternas.

Otra de las actividades que CECyTE implementó fue el de canalizar a los jóvenes que desean continuar sus estudios a la preparatoria abierta Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), donde cerca de 800 estudiantes se habían cambiado a un sistema educativo flexible.

Queremos seguir insistiendo invitarlos a que ya regresen, este tema orilló que muchos de ellos están trabajando y quieren ya sistemas flexibles, otros dicen: bueno, pues sí, ya me acostumbré a que te pueda compartir trabajar y estudiar, porque el tema de la virtualidad me lo permitió; cuando regresaron a lo presencial, pues ya no pudieron también regresar eso también es cierto, de manera que estos chicos, pues les dimos esa oportunidad”, mencionó la directora del CECyTE Guanajuato.

Además esta institución firmará convenios de colaboración con la Comisión de Deporte (CODE), JuventudEsGTO, y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), para fortalecer la educación integral de los más de 40 mil estudiantes, así como una alianza guía, en materia de Crianza Positiva con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato (DIF).

Todo esto sumado a la estrategia “Guanajuato Contigo Sí”, la cual es un pacto social por la educación, en el que se implementan cuatro líneas de trabajo como la recuperación de aprendizajes, reconocimiento de la figura docente, la inclusión de madres y padres de familia en la trayectoria escolar de sus hijos y rescatar a las y los alumnos que abandonaron las aulas durante la pandemia a causa del Covid.

“El año pasado en diciembre con IDEA se realizó un convenio para que los CECyTE también desarrollen estrategias para lo que son ahora los Gimnasios de innovación, donde desde primer semestre hasta sexto semestre, nuestros estudiantes estarán pensando en un proyecto y lo estarán materializando hasta la conclusión de su perfil, con ello, con ese proyecto se podrán titular”, añadió la directora.

“Pero es un proyecto que podemos concursar como innovación acorde al municipio y las necesidades propias de su entorno esto va a cambiar completamente el proceso educativo a partir de este ciclo escolar, donde insisto todos trabajamos en cadena si ya hizo este prototipo a esto hasta materializarlo y con ello idea lo puede evaluar a través de sus incubadoras de proyectos y poder promover incluso la autoempleabilidad del joven o de los jóvenes este que pudieron haber desarrollado verdaderamente un proyecto de impacto”, finalizó.