Buscarán nueva Prepa Militarizada en terrenos donde se construiría nuevo estadio

León, Gto.- La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos espera que en el terreno de 12 hectáreas donde sería la construcción de un nuevo Estadio en el 2018, se construya un Bachillerato Bivalente Militarizado para aumentar la calidad de vida a los habitantes que viven en la zona.

El terreno está ubicado sobre el bulevar Francisco Villa y avenida Guanajuato, entre los bulevares Morelos y Alonso de Torres, se acordó la venta para el Club León por 280 millones de pesos.

“Creo que en esa zona también pudiera quedar una prepa militarizada, yo he platicado en varias ocasiones con el gobernador que cómo buscamos hacer otra en León y que el Municipio también le ponga pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en esta zona pero sobre todo por las personas que viven ahí puedan crecer en calidad de vida”, comentó.

Nosotros queremos una prepa militarizada más obviamente son seis, nosotras tenemos dos, hay otros municipios que también la pide pero lo que nosotros estamos comentando entonados los casos de la prepa el estado las toma al cien por ciento, como nosotros podemos ser partícipes para poder tener otra porque una de las cosas que yo admiro del sistema es la disciplina, calidad educativa”, indicó.

La “Prepa Militarizada” es creada a iniciativa del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como una estrategia transversal de Seguridad y Educación, en caso de que este proyecto se materialice ya sería la tercera en el municipio establecidas en los Polígonos de Las Joyas y Diez de Mayo.

La alcaldesa explicó que el Bachillerato Bivalente Militarizado es un modelo que busca que los alumnos reciban una formación integral basada en valores, disciplina, actividades culturales, deportivas y asignaturas militares.

En cuanto a la deuda que tiene la directiva de Grupo Pachuca con el Sistema de Agua Potable (Sapal), que obedece a un convenio de descarga de agua, Ale Gutiérrez dijo que se hizo una cuantía y se le notificó al cantidad, al no poder en una sola exhibición quieren un convenio de plazo que es lo que está pendiente porque se va actualizando.

“El tema lo tiene Sapal porque cada mes que pasa si no paga se va actualizando para más y no quedó congelado, recordemos que es un crédito fiscal y si no se haga en tiempos que les toca se siguen actualizando los montos y es lo marca la propia ley de Hacienda”, concluyó.