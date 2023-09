“Triquiñuelas y fraudes”, a eso se debe la situación actual del Estadio León: doctor Primo Quiroz

León, Gto.- El doctor Primo Quiroz Durán, ex directivo del Club León, dijo que la situación actual del Estadio León se debe a “fraudes y triquiñuelas” que realizaron algunas autoridades en turno y que a 30 años de distancia no se le han podido poner un freno para que algunas personas ya no se enriquezcan con el proyecto.

Descalificó que personalidades como Roberto Zermeño se aprovechen de un proyecto tan valioso para los leoneses que nunca fue de ellos como sigue ocurriendo hasta los últimos días.

“Todos sabemos que esto se debe a triquiñuelas, fraudes, cosas solapadas por autoridades y mira el resultado, de que todavía estamos aquí a 30 años y todavía no se aclara ese resultado cuando no se manejan con claridad las cosas y que haya gente que se quiere aprovechar de algo que no es de ellos y que no fue nunca”, dijo.

Señaló que “todo mundo” tiene bien identificadas a las personas que han actuado de esta forma luego de que tanto la síndico del Ayuntamiento de León, Leticia Villegas Nava y el empresario Ismael Plascencia Núñez arremetieron en contra de Zermeño calificándolo de “pillo”.

Ante esto, el doctor pidió a las autoridades locales y judiciales que se avoquen al tema para terminar con la situación de una vez por todas.

“Todo mundo tenemos bien identificados a esas personas que se han comportado como se les califica y que definitivamente debe haber alguien en la legislatura o en el mismo municipio que se avoque a tratar de arreglar en forma definitiva porque ese dinero prestado para el estadio cuando no tenía por qué, el estadio es del Club León”, agregó.

En cuanto al terreno que se ubica sobre el bulevar Francisco Villa, Primo Quiroz añadió lo siguiente: “Ese terreno yo no estoy muy empapado de ese asunto porque desde que empezó olió mal, si tu pregunta ahorita quienes compraron todos los terrenos aledaños te vas a dar cuenta de muchas cosas, gente interesada en el gobierno del estado y todo mundo que vieron esa oportunidad de comprar ese terreno y se decía de llevarse hasta una cuota por la compra de ese terreno, todo eso debe aclararse”.