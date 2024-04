Platica y convive Vanessa Montes de Oca con leoneses en Zona Piel

León, Gto.- Este viernes, llegó Vanessa Montes de Oca, candidata por Morena a la presidencia municipal de León, arropada por algunos ciudadanos a Zona Piel donde estuvo platicando con los automovilistas que pasaban por el bulevar Adolfo López Mateos, estrechando su mano y pidiendo su apoyo en las urnas este 2 de junio.

Durante su visita en Zona Piel aseguró que en su recorrido por varios tianguis y mercados de la ciudad los comerciantes le han pedido más seguridad, por consiguiente se detonen las ventas porque los leoneses por temor no salen de sus hogares.

“Me voy a reunir con los comerciantes, hemos estados en diferentes mercados de la ciudad y les hace falta detonar la economía porque no están vendiendo, no está yendo la gente a comprar y un factor importante es la inseguridad, los mismos comerciantes nos comentaron en el tianguis del Cortijo que las ventas no más no levantan porque la gente se siente insegura”, indicó.

“Nosotros tenemos que reunirnos con ellos pero en el tema de seguridad tenemos que hablar de una nueva estrategia de seguridad en donde tenemos que atender las causas porque sabemos que León es una de las ciudades más pobres de México, no podemos hablar de seguridad si no atendemos la pobreza en la que se encuentra León por eso le apostamos a un cambio integral y atender a los lugares donde hay mayor incidencia delictiva”, agregó.

Explicó que 4T está haciendo el cambio y lo mejor de todo es que la gente nos está recibiendo muy bien, es por eso que le apuestan a Claudia Sheinbaum, Alma Alcaraz y por supuesto a Vanessa Montes de Oca.

En una tarde soleada, Vanessa Montes de Oca estuvo tomándose fotografías con los leoneses y platicando brevemente sobre algunas propuestas que tiene para la ciudad de León en caso de ganar las elecciones de 2024.

