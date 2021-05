Buscará Diego Sinhue inversión automotriz en China

Para evitar que Guanajuato se mantenga como un referente de la industria automotriz ante el incremento en la demanda de automóviles eléctricos, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, viajará a China en búsqueda de atracción de empresas en este giro a la entidad.

Durante su participación en la LV Sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones a Fines, Diego Sinhue comentó que hoy en día los tres mercados automotrices del mundo, el norteamericano, China y Europa, han optado por adquirir vehículos eléctricos.

Expuso que si las plantas automotrices en México no cambian su infraestructura para producir unidades eléctricas en masa para el 2030, el panorama para la fabricación de vehículos de combustión no será alentador.

Como ejemplo puso el caso de la empresa VolksWaggen, cuya producción de unidades en Estados Unidos es más rentable que cambiar la infraestructura de la planta en Puebla.

“No existe hoy en México el ecosistema de proveeduría, pero tampoco de mano de obra para la transformación de las plantas, que hoy para ellos sale más económico, por ejemplo en VolksWaggen, fabricar los vehículos en Chattanooga en Estados Unidos que reconvertir la planta de Puebla, si no hacemos algo en los próximos 10 años no veremos un futuro más allá de otros 10 años de la industria automotriz de combustión”.

Diego Sinhue dijo que algunas empresas en Guanajuato ya han comenzado a adaptar su infraestructura para producir vehículos eléctricos, sin embargo es necesario atraer más plantas a la entidad.

Por lo anterior, el gobernador adelantó que en octubre realizará una gira en China en búsqueda de atraer empresas para que instalen plantas de producción en Guanajuato.

“Yo en octubre iré a China, para traernos empresas, el mayor auto de autos eléctricos en el mundo es China precisamente por el tema de componentes eléctricos, entonces tenemos que traernos esas empresas a Guanajuato para atender el mercado norteamericano, por eso haremos una gira en octubre a China”.

Rodríguez Vallejo indicó que a la gira, además de atraer plantas de autos eléctricos, permitirá que los productores locales, como el sector del calzado, puedan ofrecer sus productos a las armadoras chinas.