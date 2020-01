Buscan desestabilizar a Guanajuato con violencia

El hecho de que el problema de la violencia en Guanajuato lejos de resolverse se complique cada vez más a pesar de la inversión y de la lucha frontal al crimen, ha comenzado a generar hipótesis como la que sugiere que la inseguridad en el estado sea creada deliberadamente por alguien que busque desestabilizar a la entidad y a su gobierno.

Para José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), no es descabellado ni irresponsable sugerir esta posibilidad debido a que no hay explicación lógica aparente que pueda dejar en claro qué es lo que está ocurriendo en el territorio estatal.

“El hecho de que sean bandas de delincuentes enfrentándose y matándose, creo que es un discurso que ya empieza a caerse por sí solo porque si se están desarticulando estas bandas no tendría por qué seguirse presentando este tipo de situaciones”, dijo.

El líder empresarial aseguró que ante esta situación no se puede desestimar ninguna posibilidad, por eso sugiere la alternativa de que el problema de la violencia en la entidad pueda ser ocasionada por algún movimiento o persona que busque recuperarlo políticamente.

“Tenemos que empezar a barajar otras hipótesis en ese sentido, no vamos a descartar ya la hipótesis de que siendo Guanajuato un estado en donde hay crecimiento económico, hay actividad económica, hay generación de empleos, pueda esta situación estarse dando de manera deliberada para desestabilizar el estado”, dijo

Cuestionado sobre quién podría ser el responsable en esa hipótesis sólo detalló un perfil pero no dio nombre alguno; “quien intente desestabilizar un estado que ha sido ejemplo en crecimiento económico y que quiera recuperarlo políticamente… pónganle ustedes el nombre”, dijo.

Sólo una hipótesis

José Arturo Sánchez Castellanos reiteró que no tiene elementos para dar por hecho esta suposición, pero aseguró que tampoco es irresponsable pensarlo debido a que no hay explicación lógica que pueda dejar en claro qué es lo que ocurre en el estado.

“Se le ha metido mucho dinero del Gobierno del Estado, 600 millones de pesos, del ‘aparentemente apoyo’ de las Fuerzas Federales, pero que vienen y no están coordinadas y no dan los resultados esperados. Cuando la lógica no comienza a darse se tiene que empezar a especular y eso no me parece que sea irresponsable sino que luego a veces no queremos analizar otras hipótesis por temor o por miedo a que puedan ser reales, ciertas”, dijo.

No libera de responsabilidad al Estado

El hecho de que sugiera esta postura tampoco busca quitarle responsabilidad al estado, por lo que dijo, los responsables también deben dar la cara y explicar por qué no se están logrando los resultados acordados.

“La realidad es que los responsables de la seguridad en el estado no están dando los resultados esperados, y visto desde la óptica de los empresarios, cuando una persona no da resultados en una empresa, simplemente hay que hacer una evaluación, ver qué está pasando y en su momento tomar una decisión”, aseguró.

El presidente del CCEL aseguró que, en su hipótesis, todo el problema de la violencia podría estarse usando para crear una percepción negativa sobre el estado calificándolo de inseguro para así evitar la llegada de inversiones, de más turistas; “empieza a generar una imagen de un estado que no es bien gobernado, un estado que requiere un cambio, y entonces surgen estas alternativas de alguien que dice que sí lo va a resolver”, dijo.

Ante la sugerencia de esta alternativa, reiteró que sólo es una de tantas de las que se puede pensar, pero se dijo consciente de que, lejos de la irresponsabilidad, esta es conveniente.

“Estoy consciente de lo que estoy diciendo, pero el analizar diversas hipótesis me parece que lejos de ser irresponsable, me parece que es conveniente en estos momentos”, dijo.