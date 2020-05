Buscan colectivos se despenalice aborto en Guanajuato

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Debido a que este lunes 18 de mayo se presenta en el Congreso del Estado la ley para despenalizar el aborto en Guanajuato colectivos de distintos estados del país están trabajando para que así suceda y las mujeres tengan el poder de decidir sobre su cuerpo, pues de trata de una justicia social.

A través de un comunicado de prensa, integrantes de 16 colectivos y otras ciudadanas, quieren llegar a los legisladores de Guanajuato para que prospere la iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado el pasado 5 de marzo de 2020, en la que se propone la derogación del Código Penal para que el aborto deje ser delito hasta la semana 12 de gestación.

Se lee que: “Esta iniciativa supone un avance en la búsqueda de las mujeres para una vida libre de violencia y la subsanación de una parte de la deuda histórica que el estado de Guanajuato tiene con las guanajuatenses. No olvidamos que el actual código penal es uno de los más rígidos a nivel nacional en cuestiones de aborto, ni que el estado ha procesado y encarcelado mujeres por el mismo motivo.

El poder de las mujeres a decidir sobre su cuerpo debe ser garantizado y protegido por el estado pues se trata de una cuestión de justicia social.

“En otros estados de la república, como Oaxaca y la Ciudad de México el acceso a este derecho está garantizado desde hace años y no consideramos justo ni apegado a derecho que una cuestión geográfica sea lo que impida que todas las mujeres gocen de todos sus derechos.

“La lucha feminista lleva años abogando por este derecho y le pedimos a los legisladores que a la hora de hacer su trabajo público no piensen en dios ni en su moral, sino en las miles y miles de mujeres mexicanas que se han posicionado sobre el tema. Las mujeres abortan, sea legal o no. Siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. Eso es una realidad que el estado no puede controlar y es precisamente por esto que no estamos pidiendo permiso para hacerlo, si no que estamos exigiendo que garanticen que se realice de una forma segura.

“Los abortos clandestinos ponen en riesgo la vida de las guanajuatenses en casi un 18% de mortalidad materna. Una sociedad democrática, no puede definirse como tal si una sola mujer no es libre de decidir sobre su propio cuerpo y su futuro reproductivo. Esta no es una lucha contra la religión o la moral, sino una lucha por respetar los derechos humanos.”

El documento es avalado por los colectivos: Las Brujas Del Mar, de Veracruz; Champoton de Campeche, Frente Feminista Radical de Puebla, Feministas del Desierto de Sonora, Asamblea Feminista de Nuevo León, Verde Aquelarre de Guanajuato, Igualdad Sustantiva de Yucatán, Juntas somos Paz de CDMX, Marea Verde de Quintana Roo, Mujeres de la Sal, Mujeres Solidarias de CDMX, Contra la violencia de género A.C. de CDMX, Me cuidan mis amigas GDL de Jalisco, Siempre Unidas de Quintana Roo, Mujeres ¿Menos? Poderosas de CDMX y Movimiento civil por los derechos de las mujeres de CDMX. Además de contar con los nombres de ciudadanas desde los 15 hasta los 60 años de edad que apoyan la causa.