Buscan a víctimas de Óscar presunto estafador y abusador sexual

León, Gto.-Un hombre identificado como Óscar Erubiel, fue detenido la tarde del viernes, acusado de fraude y estafa. Sin embargo sobre él, pesan otros delitos graves, como distribuir contenido íntimo de una persona (delitos conocido como Ley Olimpia) y abuso sexual. Por si fuera poco es deudor alimentario.

Con orden de aprehensión por el delito de robo, este viernes fue detenido, por lo que sus víctimas, buscan a más personas afectadas por los delitos cometidos por este hombre para que se sumen las denuncias en su contra.

A través de redes sociales se hizo una publicación en la que se solicita que todas las personas que han sido sus víctimas alcen la voz para que sea enjuiciado.

"Este individuo de nombre Óscar fue detenido recientemente por las autoridades. Tiene denuncias de más de cinco personas, por diferentes delitos y entre ellos unos de los más graves, por abuso sexual, robo y estafa, además de abuso de confianza, tiene años haciéndolo y han sido muchísimas las personas afectadas por él", se informa en la publicación.

De acuerdo a lo informado por los denunciantes virtuales, los delitos han sido cometidos en las ciudades de León, Guadalajara, Aguascalientes y Querétaro.

"Necesitamos que las personas afectadas por él denuncien para que no salga rápido de ahí, se sabe que en estos casos las aprehensiones no duran mucho. Por favor ayuden a denunciar si él les hizo algo, si les estafó, robó, no tengan miedo".

Una de las personas que han sido sus víctimas, comentó que esta persona ha sido acusado y detenido en múltiples ocasiones pero paga la reparación del daño de los delitos qué comete.

"Lo está encubriendo su familia. Es una señora que se está encargando de pagarle las reparaciones de daño por robo. Ha estado en la cárcel varias veces. Sabemos que tiene más de 10 víctimas pero sólo lo han denunciado cinco".

La afectada comentó que en su caso, por el delito de abuso sexual, ya abrió la carpeta de investigación correspondiente pero la misma sigue en tramite y sin avance.

"Estamos desesperados, por ello hicimos la publicación, para encontrar a más víctimas. No queremos que lo dejen libre", finalizó.

El modus operandi de Óscar es conquistar a sus víctimas, mujeres, a las que ha violentado de diferentes maneras. Cuando la relación termina, les roba sus pertenencias.