Busca alcaldesa tener las mejores políticas públicas enfocadas a niños y niñas

León, Gto.- Durante la XXXIV Asamblea general de la Red Mexicana, “Los municipios frente a la salud mental”, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos dijo tener fe en León, por ello en su gobierno los niños y niñas son personas que tienen derechos y el municipio tiene que tener políticas públicas que vayan enfocados a ellos y tengan continuidad.

Resaltó que durante su administración, sale a la calle a escuchar a la gente, sobre todo a los niños ya que busca a través de mesas de trabajo e ir de puerta en puerta realizar encuestas en coordinación con el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN), y como resultado de este sondeo donde participaron 14 mil 147 personas, de los cuales 806 niños participaron dibujando, pidieron amor, cariño, paz y lugares recreativos para jugar y convivir en familia.

Es por ello que nació el programa “Pase Verde”, proyecto que permite tener acceso gratuito a parques los fines de semana a deportivas de la ciudad, así como Parque de Ciencias Explora, Parque Metropolitano y Zooleón para promover la activación física y sana convivencia.

“Adultos y niños después de la pandemia traían un problema de depresión donde querían convivir y distraerse, este tipo de lugares para eso son, pero no tenían exceso. En el caso del Zoológico está rodeado por varias colonias que son vulnerables y tenemos focalizadas por atender en temas de violencia, habitantes dijeron no conocer este espacio y no poder accesar por tema económico. Es de destacar que de 3 mil habitantes que acuden a esta zona se ha incrementado hasta 500 mil asistentes”.

Otro programa que resaltó la alcaldesa fue “Crianza positiva'' donde indicó que en el municipio hay 3 mil 400 niños becados por excelencia académica y por la condición socioeconómica.

Ya para finalizar Campos Gutiérrez mencionó que en su gobierno para que un niño pueda vivir bien, se les brinda herramientas a los padres, “Si león tiene 1 millón 700 mil habitantes, tenemos 322 mil mujeres que se asumen solas y son jefas de familia que tienen que salir a trabajar y no saben con quién dejar sus hijos, para ello el programa Club Dif que está dedicado a mujeres trabajadoras donde 1,181 son los espacios disponibles en estancias infantiles de los cuales 340 son espacios disponibles en preescolar donde los menores aparte de recibir alimentos y estudiar, aprenden a tocar un instrumento musical”. Finalizó.