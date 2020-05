Brigada de Sheffield es un tema viejo aseguran

Luego de que se le acusara de hacer propaganda para las elecciones del 2021, el departamento de Comunicación del exalcalde panista, Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que la fotografía donde sale con diferentes actores políticos es de 2019.

Y es que el martes pasado un activista de León, anunció mediante sus redes sociales, que Morena, estaba formando “brigadas partidistas” donde un promotor hacía la labor de juntar a personas de diferentes colonias, quienes a su vez juntaban a otras 10 a cambio de 500 pesos.

Además, aseguró que les prometía despensas y trabajo en la administración municipal, cuestionando de dónde salía el dinero para hacer la “afiliación masiva al puro estilo priista”.

En la fotografía, el actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sale con los regidores del Ayuntamiento de León por Morena, Gabriel Durán y Gabriela Echeverría que asistieron al evento donde fue la presentación del “Colectivo Ciudadano para la Transformación de León” a finales del 2019.

También asistió el presidente del Colegio de Abogados, Marcelino Trejo Ortiz, el exsíndico del Partido Verde, Eugenio Martínez Vega; y el expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP), Mario Morales Reynoso.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local La resiliencia, respuesta a las crisis

El departamento de Comunicación de Sheffield Padilla ni confirmó, ni desmintió la versión.

A decir del funcionario federal, el colectivo es un movimiento ciudadano que nació en León, Irapuato y otros municipios, que no tiene nada que ver con Morena y tiene la finalidad que terminar con la corrupción e inseguridad que produce el PAN en Guanajuato y no fines políticos que lo lleven a un puesto de elección popular en 2021.

El presidente del Colegio de Abogados de León, Marcelino Trejo, aseguró que la foto en cuestión es de noviembre del año pasado y que entonces se investigó el hecho pero no encontraron nada anómalo. “Es un tema muy viejo, no sé porque lo vuelven a retomar”.

Dijo que esa reunión “fue como una kermés” y que él asiste a todos los lugares a donde se le invita. No negó tener una buena relación con Ricardo Sheffield. “Yo me llevo bien con todos; si entre ellos (personajes políticos) no se caen bien, no es cosa mía”, finalizó.