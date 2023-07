Bordos del norte de León ya tienen agua

León, Gto.- El director de Desarrollo Rural de León, Roberto Palomares, dijo que al menos unos 250 bordos de agua de más de 2 mil 100 que se encuentran en el norte de la ciudad ya tienen agua con las primeras precipitaciones que han caído durante los últimos días en la ciudad.

Esto ayudó a que los agricultores ya comenzaran a trabajar con sus ciclos de siembra ya que muchos de ellos han decidido esperar las lluvias para evitar pérdidas y para que les facilite el trabajo en el campo.

“Ya algunos bordes empezaron a captar un poquito de agua, es la ventaja, llegó en el mejor momento el agua y si comentar que pérdidas o reportes de pérdidas no, más porque muchos de los productores ahorita que ya empezó a llover están empezando apenas el ciclo de la siembra, muchos ya no se arriesgan hasta que no se lleguen las primeras lluvias y más porque se les facilita el trabajo en sus tierras”, dijo.

El funcionario municipal comentó que comunidades como El Huizache, la Mesa de Ibarrilla, Buenos Aires, Cerro Alto y Barbosa son algunas de las más beneficiadas con las lluvias, pues la zona sur del municipio no ha corrido con la misma ventaja.

En la zona sur se encuentran comunidades como Duarte, la Laborcita, Albarradones y hay un número importante de presas que junto con los captadores de agua hay un promedio de 1 mil 200, pero la lluvia ha sido menos basta.

“Queremos pensar que la zona de Huizache y más hacia el norte por Nuevo Valle ya agarraron un poquito más de agua, todavía aquí en la zona de Llano Grande, El Gigante todavía fue muy poco o menos y creemos que ahí todavía falta un poco más de precipitaciones y todavía siguen los bordos algo secos”, agregó.

Roberto Palomares informó que también invirtieron más de 4 millones en los caminos rurales de las comunidades con la finalidad de que los habitantes no se vean afectados con la temporada de lluvias.