Betzabet Oñate, una doctora leonesa que caminó 11 mil kilómetros en pro de la salud

León, Gto., (OEM-Informex).-Betzabet Oñate, una doctora leonesa, especialista en pediatría, caminó 11 mil kilómetros hasta La Patagonia, una región en América del sur, con el fin de combatir la sindemia y el sedentarismo.

Comenzó su camino el 11 de octubre del 2021 partiendo desde la Ciudad de México, abriéndose paso por Costa Rica, Panamá, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Perú, Chile hasta finalmente llegar a la Patagonia, mejor conocida como “El Fin del Mundo”.

La doctora Oñate y su proyecto “Salud en Movimiento” promueven el mantenerse en movimiento, tener una sana alimentación, hacer ejercicio y seguir una rutina diaria de pasos diariamente.

“La Organización Mundial de la Salud, recomienda que hagamos 10 mil pasos al día, hay pulseras o relojes inteligentes que te ayudan a llevar la cuenta, con una de las acciones humanas más básicas como el caminar, tendrás unas recompensas muy notables en tu salud” recalcó la pediatra.

Siendo la libertad su mayor inspiración, Betzabet relata algunas de sus vivencias al caminar, con solo un carrito de dos ruedas para guardar su equipaje donde guardaba un equipo de supervivencia básico: lámpara, bolsa de dormir, mini estufa, cuerda, navaja y un colchón inflable era toda su compañía.

“Cuando me quedaba sin comida, habían personas que parecían ángeles en el camino, me ofrecían de todo tipo de comida, ahí es cuando noté la adición del humano por el azúcar y el sodio, no podía comer lo que yo quería sino lo que tenía, comencé comiendo muy saludable, frutas verduras y proteína, pero terminé comiendo cualquier cosa que pudiera comprar o que me regalaran, hasta terminé subiendo de peso”. Destacó la doctora Oñate.

Betzabet planea recorrer el mundo caminando para continuar su saludable proyecto, su próxima caminata será por los 5 de 6 continentes caminables, espera recorrer todo Europa, es el proyecto en el que trabaja actualmente.

Según la OMS y la doctora, La “sindemia” hace referencia a la interacción de dos o más enfermedades concurrentes que se exacerban mutuamente, en el contexto de factores sociales y ambientales que aumentan el riesgo o la susceptibilidad de la población afectada.

A diferencia de la pandemia, que se centra en una sola enfermedad, la sindemia considera cómo las enfermedades se interrelacionan y cómo las condiciones sociales y económicas pueden magnificar su impacto colectivo en la salud pública.