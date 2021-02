Bares de la Madero lucen vacíos durante el Super Bowl LV

León, Gto.- El Super Bowl no fue un atractivo para que los leoneses acudieran a los bares y restaurantes ubicados en el corredor de la Madero. Solo tres establecimientos, dos de ellos de ambiente familiar, lucieron llenos.

“Sí sabíamos que era la final del fútbol americano, pero no vinimos a ver el partido, solo acudimos a comer”, informó Esteban, quien estaba acompañado de su esposa y su hijo.

Al menos diez establecimientos tenían proyectado el partido en sus pantallas, sin embargo no todos sus clientes lo estaban viendo, algunos incluso, prefirieron las mesas de las terrazas.

“Nosotros éramos bar, pero desde junio no s vimos obligados a ser restaurante, el Super Bowl no nos ayuda en nada, a la gente no le atrae este deporte y a pesar de que hoy sí tuvimos un poco más de clientes, no vinieron a eso, son familias que vienen a comer y se retiran”, explicó la encargada de uno de los negocios.

Algunos de los bares solo tenían ocupada una mesa con dos clientes. Durante un recorrido realizado por El Sol de León, fue nula la presencia de las autoridades sanitarias.