Baja de crecimiento de economía e inflación podrían agravarse: Enrique de la Madrid

León, Gto.- Hay incrementos muy drásticos en proteína animal como la carne de res, el pollo, el huevo y la carne de cerdo, porque la economía está en una fase baja de crecimiento y lo que es preocupante debido a la inflación. A pesar de las reuniones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido con empresarios si no hay escenarios propicios a la inversión y a la coinversión el escenario se agravará, compartió Enrique de la Madrid.

Compartió que en septiembre después de dos meses que la inversión privada comenzó a repuntar se cayó, es un mes vital para preparar las producciones por navidad y los suministros que se exportan fuera del país especialmente a Estados Unidos.

Destacó que esta situación no se rompe sólo con el aumento de tasas de interés; Moody's Investment estimó que la última reunión de junta de gobierno con la que Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México se despide, no será suficiente para detener el crecimiento de los precios.

“Hay quienes estiman como Moody’s que vamos a llegar prácticamente al 5.25%, un crecimiento de 50 décimas y todo lo que ello representa empezando por el costo de deuda, y de la deuda pública y después por supuesto todos los créditos nuevos o los que estén registrados a tasa variable”, explicó.

De la Madrid mencionó que las medidas ortodoxas son insuficientes, si hay un efecto mundial sobre los combustibles, el diesel, el gas, pero también hay circunstancias locales que le pegan al suministro.

“No quiero soltar las fanfarrias, ni campanas al vuelo, después de esta enésima comida en la que el Consejo Mexicano de Negocios se reunión otra vez con el presidente López Obrador y se habló de proyectos, de la necesidad de empezar a discutir nuevamente la Reforma Eléctrica y como lo dijo Antonio del Valle, presidente de esta entidad, que acumula a los "ricardos de los ricardos" de México. Los hombres y las mujeres más poderosos (as) como María Asunción Arambuzabala Larregui están ahí participando. Sin un ambiente de inversión, que no se ha creado en lo que va del sexenio, la inversión pública no será suficiente”, precisó.