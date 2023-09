Cámaras empresariales aseguran que los robos les han impactado fuerte

León, Gto.- Tras los constantes robos carreteros, representantes de cámaras empresariales de León informaron que las aseguradoras ya no les quieren brindar sus servicios, o bien, sus precios están “por las nubes” con incrementos hasta del 100%, sobre todo en el seguro de transporte de carga.

René Solano Urban, presidente de CANACINTRA León, reprobó el asalto que sufrió un grupo de empresarios leoneses en la carretera Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos cuando viajaban al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, aunque señaló que es una situación generalizada también para las familias y toda la ciudadanía.

“Ahí es donde hemos tenido un impacto muy grande en el costo de logística, por un lado, los precios del transporte se incrementan y los temas de seguros se han incrementado hasta las nubes y muchas veces ni siquiera quieren asegurarlos, entonces sí tenemos un gran impacto a nivel industrial, incrementos hasta más del 100% en cuanto al precio de las coberturas de seguro de transporte de carga”, dijo.

Añadió que además de las inversiones que las empresas están haciendo en materia de seguridad, está de por medio la vulnerabilidad de las familias.

“Y esto nos está llevando a muchos temas en los cuales se tienen que hacer inversiones en seguridad, creo que el tema de la vulnerabilidad en las familias, de las personas que viajan, así como los transportes de carga con el robo de mercancías ha afectado ya muchísimo al país. Las asociaciones de transportistas están proclamándose por los grandes asaltos en carreteras, esto tampoco es nuevo”, agregó.

Por su parte, Alejandro Arena, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) León, dijo que la situación se está agravando y que falta voluntad por parte del gobierno federal para poner orden a la delincuencia organizada.

“Es una situación que se ha agravado a tal medida que ya las aseguradoras no quieren asegurar el transporte público, ya los que quieran salir de vacaciones ya no quieren transitar por carreteras federales, pagamos una cuota importante en las casetas de cobro y no vemos los servicios que están obligados a darnos porque sin seguridad no hay nada y eso crea también un mal ambiente para atraer inversiones”, aseguró.

Además, hicieron un nuevo llamado a la federación para que ponga orden y garantice la seguridad a las personas viajeras tanto por temas laborales como turísticos en todas las carreteras del país.

Jorge Jiménez Lona, secretario del ayuntamiento de León, hizo un llamado a la Guardia Nacional para que refuerce la vigilancia y la prevención en las carreteras federales donde el municipio no tiene competencia.

"Es importante precisar que están ocurriendo estos hechos en carreteras federales en el Estado de Jalisco, desafortunadamente el municipio de León no tiene jurisdicción en estos lugares. En lo que es el territorio de León, por parte del secretario de seguridad se ha reforzado la presencia de policía municipal, estaremos atentos y coordinando”.