Detecta Coparmex León, cuatro puntos carreteros con incidencia delictiva en el estado

León, Gto.- El presidente de Coparmex Zona Metropolitana León, Héctor Rodríguez Velázquez, dijo que desde el sector empresarial tienen detectados cuatro puntos carreteros colindantes a Guanajuato donde los conductores sufren de asaltos constantes.

Comentó que estos puntos carreteros que carecen de estrategia de seguridad y hay un vacío de autoridad son federales como las carreteras de Lagos de Moreno que conducen a Aguascalientes y Guadalajara, así como otros como Querétaro-Estado de México y San Luis Potosí.

“En las carreteras federales no se aplica el estado de derecho, no son respetadas, pareciera que no hay una estrategia y hay un claro vacío de autoridad en estas carreteras donde deben estar circulando de manera constante con una estrategia y con una designación específica para estar salvaguardando la movilidad de todos los mexicanos y extranjeros que se andan aquí de vacaciones”, comentó.

Héctor Rodríguez aseguró que al menos en lo que va de este año tres de los agremiados de Coparmex han sido víctima de robos en diferentes carreteras, aunque mencionó que la problemática es generalizada en todas las del país.

“Si tu abres un poquito más el lente, vemos que esto está pasando a lo largo y ancho de la República Mexicana, en las carreteras federales no se aplica el estado de derecho, no son respetadas, me pareciera que hay una falta de estrategia”, añadió.

Héctor Rodríguez Velázquez | Foto: Francisco Meza | Noticias Vespertinas

Contrario al desánimo que mostró el presidente de Concamín, Ismael Plascencia, hace unas semanas cuando informó que ante los constantes robos en sus empresas y a sus agremiados denunciaron de manera puntual como lo solicita la autoridad, sin embargo, no les resolvieron algo, Héctor Rodríguez dijo que es necesario levantar la denuncia ya no a manera de recuperar lo perdido, sino para protegerse porque los delincuentes hacen mal uso de lo que robaron que está a nombre de las víctimas.

Fotos: Francisco Carmona | Noticias Vespertinas

Fue al inicio de esta semana cuando Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad de Guanajuato reiteró que el problema principal del robo en las carreteras está fuera de la entidad.

No obstante, empresarios insisten que también existen robos dentro de Guanajuato sobre la carretera federal 45 que viene de Querétaro y cruza el corredor industrial hasta León, denunció Arturo González Palomino, presidente de AMDA Guanajuato.