Aumentan ansiedad y estrés en pandemia

La ansiedad y el estrés aumentaron debido a la pandemia ocasionada por Covid-19, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a los derechohabientes atención integral en salud mental a través de servicios de psicología y psiquiatría.

Los trastornos mentales que más se han presentado son ansiedad, en particular de tipo generalizada (la persona está preocupada todo el tiempo), trastorno de pánico y fobias sociales; se incrementaron los trastornos afectivos y los relacionados con situaciones estresantes, en particular estrés postraumático y de tipo agudo, informó la subdirectora del Hospital de Psiquiatría con Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 10, Martha Alicia López Jaime.

Detalló que “los principales cambios que se experimentan cuando existe un trastorno mental son irritabilidad, cambios de humor frecuentes, insomnio o por el contrario, tener mucho sueño y fatiga; dejar de comer o hacerlo en exceso, esos son datos pivote que indican que algo no está bien con las emociones”.

A pesar de lo anterior la especialista aseguró que es posible alcanzar un equilibrio entre la parte emocional, física y social, con el apoyo de especialistas de la institución.

Alertó que si la persona o sus familiares notan una o varias de estas conductas, se debe acudir al médico familiar, para ser valorado y referido a consulta de psicología o psiquiatría, según la necesidad. El IMSS cuenta con tres Hospitales de Psiquiatría en la Ciudad de México y servicios especializados en Hospitales Generales de Zona del país. En las entidades donde se tienen condiciones adecuadas y control de casos de Covid19, se llevan a cabo las atenciones presenciales.

“Tenemos en la población derechohabiente dos polos, quienes por el hecho de estar vacunados, en particular adultos mayores, ahora tienen mucha confianza, y otros con mucha ansiedad de regresar a sus actividades normales; todavía hay mucha población con miedo a los contagios y con las noticias de nuevas cepas, se genera más estrés”, comentó.

Destacó que durante las consultas una gran cantidad de pacientes manifiestan incertidumbre en el futuro y los cambios que han ocurrido durante la pandemia, lo cual provoca estados de ansiedad y estrés.

Recomendó a quienes las padecen que salgan paulatinamente y con el apoyo de sus familiares, que intenten dormir y comer de manera adecuada, realicen actividades diferentes a la rutina para adaptarse a nuevas situaciones, sin descuidar las medidas de protección e higiene para evitar contagios.

Se informó que también se ofrece orientación médica telefónica a través del número 800 2222 668, opción cuatro, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 20:00 horas. Psiquiatras y psicólogos acompañan con técnicas de relajación y psicoeducación para intervenir en momentos de crisis.