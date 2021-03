Aumenta la movilidad con semáforo amarillo

León, Gto.- El director de Salud municipal, Juan Martín Álvarez señaló que a raíz del cambio de semáforo a amarillo sí aumentó la movilidad en León. Alertó a los adultos mayores que ya se vacunaron contra Covid-19, que necesitan tres semanas para que el biológico haga su efecto, y que deben seguir cuidándose.

La población interpreta quizá que es una liberación, “Yo sé que todos ansiamos llegar a un semáforo verde, llegue el momento de decir ya no pasa nada, ya todo está bajo control pero desafortunadamente la transmisión de casos, el miércoles pasado tuvimos 178 nuevos casos” añadió.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local En los próximos días, las vacunas para León

Dijo que si bien se ha estabilizado la situación, si han disminuido los contagios de manera general, pero sigue existiendo una transmisión activa y eso es lo que nos ocupa.

Pues hablamos de 3 mil 462 funciones, números que son muy fríos, no dice nada pero detrás de cada muerte pues existe una situación de angustia de pensar en una familia, el llamado es continuar cuidando y evitar las concentraciones y no adoptar las medidas de prevención.

ALERTA A ADULTOS MAYORES

A decir del funcionario de la Salud, la recomendación el hecho de estar vacunado el día de hoy, no significa que dejó de cuidarme porque el riesgo de que me contagie sigue siendo el mismo como si no me hubiera vacunado.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Registra Guanajuato 50 muertes más por coronavirus en las últimas 24 horas

“En el caso de las personas de la tercera edad tiene que cuidarse hasta por tres semanas en lo los anticuerpos garantizan la protección, pero antes de ese tiempo es latente el riesgo de contagiarse, es exactamente como si no me hubiera vacunado”, explicó Juan Martín Álvarez.

Sobre cuánto va a permanecer la inmunidad en el organismo, seguramente pronto estaremos recibiendo esta información de parte de los científicos que están haciendo estos estudios, para entonces determinar si va a ser una vacuna que tendrá que aplicarse por temporalidad, lo que sabemos es muy probable que requiera un refuerzo.