Atentos empresarios a firma de liquidación de policías en León

León, Gto.- Empresarios en León estarán al pendiente de que más de 200 ex policías de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) firmen su cheque de liquidación, ya que consideran que es un proceso que se está haciendo bajo la ley y no debería de haber ningún problema con la finalidad de su contrato, comentó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) León.

“Estaremos al pendiente y dando seguimiento a ir cerrando estos ciclos de los policías que se dieron de baja por la razón que haya sido y de que se llegue a un buen acuerdo, tenemos varias cosas por hacer en materia de seguridad”, expresó para El Sol de León.

Según información de la Unidad de Transparencia en León, de 277 policías y funcionarios que fueron despedidos de la SSPPC, el 85 por ciento no ha firmado su cheque de liquidación.

Carmen González Méndez, titular de la Unidad de Transparencia, dijo que hasta el momento solo 43 policías y un analista han aceptado el pago por la terminación del contrato, que asciende a casi 7 millones de pesos.

De los despidos que se han registrado en la Secretaría de Seguridad Pública, 111 eran policías, de ellos 12 policías primeros; 32 policías segundos; 63 policías terceros; 2 oficiales; 4 suboficiales; 7 subdirectores; 5 coordinadores; 3 supervisores; 4 jefes de áreas; 10 auxiliares administrativos; 15 analistas; 8 agentes B, y 1 analista operativo.

“El tema de que no firmen, no sé qué está pasando allí adentro, habrá que seguir los procesos, tengo entendido que se está haciendo como debe de ser las cosas, conforme a la ley, entonces el que hace las cosas bien no debe tener problema”, mencionó el presidente de la COPARMEX León.

Cabe resaltar que el motivo de los policías despedidos fue por pérdida de confianza por reprobar las pruebas de control y por tener presuntos nexos con grupos criminales.

La Unidad de Transparencia dijo que la actual administración ha gastado 26 millones 995 mil 692 pesos en liquidar a 186 servidores públicos de 463 que han sido despedidos, incluidos los de Seguridad Pública.

Rodríguez Velázquez dijo que por parte de los empresarios se seguirá reconociendo la labor de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, de realizar una depuración de policías que no estén cumpliendo con su deber y que además afecten a los buenos elementos.

“Primero reconocemos el hecho de la actividad que hizo la alcaldesa de hacer esa limpieza es algo importante que se requería y es algo de lo que está haciendo en materia de seguridad, en esa parte tiene el apoyo del sector empresarial”, dijo.

Si bien los más de 200 elementos no han firmado aún su cheque de liquidación, la alcaldesa de León descartó que hubiera demandas en contra de la administración, pero desconoce el por qué no aceptan el monto que por ley les corresponde.