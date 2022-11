Aseguran 900 motocicletas en dos semanas en León

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, dijo que durante las últimas dos semanas han asegurado 900 motocicletas por diferentes motivos, entre ellos, por tener el número alterado, algunas de ellas con reporte de robo.

Esto como parte de los operativos que se intensificaron para combatir la delincuencia como robo y homicidio doloso, anunciado hace unos días por la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Ya van más de 900 motocicletas que están puestas en la pensión por diferentes motivos, el número está alterado, por no traer casco, no traer licencia, no traer el chaleco, en lo que va en dos semanas”, comentó Bravo Arrona.

Además, el funcionario municipal comentó que en lo que va del año han decomisado 255 armas de fuego, lo que implica un promedio de 5 a 8 por semana, de las cuales, entre el 15 o 20% son hechizas o armas artesanales.

“Han sido armas cortas, armas largas aquí lamentablemente una ciudadana trajo dos granadas que cuando se le hizo la pregunta dijo que fueron encontradas por unos niños que estaban pensando que eran juguetes, se las trajo y esas se las llevaron a la Secretaría de la Defensa Nacional a Irapuato y son cositas que encuentras también los niños en la calle”, explicó.

Local Canjean leoneses armas, artefactos percutores de fuego y explosivos por electrodomésticos

Dijo que estas armas por lo regular se consiguen en el mercado negro y que dentro del análisis que hacen por medio de su Unidad Especial no han encontrado la venta por internet, pero que se seguirá estudiando esta modalidad.

En cuanto al operativo de seguridad que van a implementar durante el siguiente fin de semana del Buen Fin y el Festival Internacional del Globo (FIG) en León, dijo que ya están preparados y que van a participar alrededor de 2 mil 500 elementos además de Protección Civil, Fiscalización, Bomberos, áreas administrativas y en general toda la secretaría.

Comentó que la próxima semana tendrá una reunión con altos mandos de la Guardia Nacional para determinar cuántos elementos los van a apoyar.

A consecuencia de que el Malecón del Río está cerrado por las obras de mejoras, dijo que esperan que mucha gente salga de León a las playas y eso les ayudará a desahogar el tráfico.