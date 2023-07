Asegura Monreal que en su propuesta de seguridad no pactará con el crimen organizado

Durante su visita a León la mañana de este miércoles, el morenista Ricardo Monreal , dijo que el viernes presentará un libro que contiene el proyecto en materia de seguridad que propondrá tras sus aspiraciones por ser presidente de México, donde señala que no pactará con las organizaciones criminales.

Comentó que será un plan que funcionará en Guanajuato, además de que se velará por las condiciones de los elementos de las policías municipales, el Ejército Mexicano, la Marina y en general por los soldados, además de estrategias con inteligencia y mayor presupuesto.

“Son labores de inteligencia, coordinación, presupuesto, condición de vida, mejoría de condición del Ejército, las policías, Marina y soldados y además sin tregua, no hay forma de tranzar, ni de negociar ni menos de ser cómplice o protector de estas bandas que terminan por voltearse contra la sociedad, es un programa muy fuerte que planteo y que está en mi libro que presentará el viernes”, comentó.

Monreal llegó a su encuentro con la prensa leonesa a un hotel del Centro de la ciudad como parte de la gira que están haciendo los aspirantes para representar a Morena en las elecciones del 2024, acompañado por el empresario Ricardo García Oseguera, y posteriormente arribó el diputado Ernesto Prieto, quien apoya la campaña de Adán Augusto López Hernández.

NO HAY PISO PAREJO

Se le cuestionó sobre si hay piso parejo en la contienda entre los morenista y señaló que no, dijo que tan sólo en su recorrido que acababa de hacer de Hidalgo a León vio más de 1 mil 194 espectaculares de una de sus contrincantes en Morena y aseguró que no de él no se van a ver porque no va con la filosofía del partido.

“Yo creo que es un error, no tengo elementos de prueba, no quiero hacer acusaciones en falso, pero nosotros nacimos como movimiento contra todos esos excesos, Morena no puede repetir ese tipo de prácticas que nosotros repudiamos, la presión, las dádivas, la amenaza, la corrupción desde el gobierno, eso no, eso contradice nuestra filosofía y contradice nuestra esencia”, agregó.

Sin embargo añadió que no interpondrá ninguna denuncia ante las autoridades electorales ya que está convencido de salir unidos en la siguiente contienda electoral.

LLEGARÁ HASTA EL FINAL

Ante este tema, aseguró que no renunciará a sus aspiraciones y descartó que se sume a las campañas de Claudia Sheimbaum y Marcelo Ebrad como se ha filtrado, además dijo que no habrá sobre Xóchitl Gálvez para no darle difusión.

Monreal dijo que en caso de que las estadísticas no le favorecen no va a regresar al Senado de la República y que se dedicaría de lleno a la docencia en la UNAM donde hasta la fecha no ha dejado de dar clases.