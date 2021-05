Arranca vacunación de maestros en León, van por 14 mil dosis en primer día

León, Gto.- A las ocho de la mañana arrancó la vacunación contra Covid-19 para personal de la educación, la primer vacunada fue Janet Jaqueline Ramírez Quiñónez, de 33 años, maestra del preescolar Rafael Ramírez en la ciudad de León; al menos en el primer día se espera la aplicación de 14 mil dosis.

Janet Jaqueline Ramírez Quiñonez, maestra del preescolar Rafael Ramírez

"Seguí las indicaciones como debe de ser, llegue antes de lo esperado, a mí me gusta llegar un poquito antes y prácticamente comenzó todo para la vacunación", comentó.

Desde antes de las 7:30 de la mañana más de 500 personas entre docentes y personal de la educación estuvieron llegando al Poliforum de León, sede oficial de vacunación para León, Guanajuato Capital, Silao, Romita, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado, cubriendo así la región 1 y 2 del estado.

Cabe resaltar que de las 135 mil dosis que se destinaron para dicho sector en Guanajuato, León aplicará 54 mil 450 dosis, por lo que se espera que en 4 días pueda terminar la aplicación del biológico de la marca CanSino, misma que solo es de una aplicación.

Al ritmo del mariachi, más de 8 estaciones con 200 asientos se iban llenando para de esa manera ser vacunados, además una vez vacunados los profesores esperan alrededor de 30 minutos en sus asientos y de esa manera termina su proceso.

De acuerdo con el Secretario de Educación del estado de Guanajuato (SEG), Jorge Hernández, hasta el corte de esta edición ningún profesor ha mostrado alguna molestia por el biológico, por lo que es una buena señal de que la vacuna está haciendo un buen efecto.

"Desde las 6:30 estuvimos organizando, estamos revisando que no haya ninguna persona parada, para que no tenga algún malestar, hasta este momento no hemos tenido filas", expresó.

Hasta el momento todo el personal de educación en el estado de Guanajuato puede seguir registrando su participación en la página vacunacovid.gob.mx y así realizar la dinámica correspondiente.