Archivo Histórico Municipal de León exhibe “Danza del torito”

León Gto.- Con más de 30 obras, entre piezas, objetos fotografías e instalaciones de al menos 26 artistas de la región, se llevó a cabo en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de León (AHML), la inauguración de la exposición “La Danza del Torito, una identidad regional”.

Instalado en el patio del AHML, la tarde-noche del jueves se dio un recorrido y explicación sobre cada obra que se exhibió en el recinto por parte de diferentes artistas, artesanos, coleccionistas, promotores y danzantes de los municipios, donde niños, adultos y personas de la tercera edad se congregaron para apreciar esta pintoresca tradición méxicana.

Durante el acto protocolario la maestra, promotora e investigadora de danza, Ma. Asunción Lara Martínez relató que la danza del torito nació en la hacienda de Chichimequillas, cuya tradición tiene más de 100 años.

“Nace en una en la hacienda de chichimequilla, hay una fiesta y en la comunidad decían que el caporal mandó a hacer una fiesta, en ella se escapa un toro y va a dar a donde ve escuchar ruido, se va derechito a la fiesta”, comentó.

“El charro le avisa a su patrón lo sucedido, le dice que del corral se salió el toro más bravo, y entonces le dice que no se preocupe que él lo laza, es el primer personaje que sale bailando con el toro, entonces hace su parte hace su baile, no logra someterlo y se va después; en el pueblo había una muchacha muy bonita que creía que con su belleza iba a someter al toro, pero solo la marea; después de ella llega la borracha que trae a un niño cargado, que se decía que era hijo del caporal pero ella era la mujer del charro, entonces ella estaba tan tomada que no tuvo miedo y se metió a querer agarrar al toro.

Después sigue el moco verde o el jorobante, que era un hombre que no se bañaba pero siempre estaba bien vestido con traje, sombrero y bastón, también quiere parar al toro pero igualmente no lo logra, sigue el viejito o ermitaño, que era muy católico y persignaba a toda la gente, entonces él les dice que ese toro está endemoniado y que le iba a rezar para sacarle al diablo, este personaje entre enseguida, que representa la bravía del toro”, explicó.

Luego que los personajes salen a danzar con el toro, este último al estar cada vez más enojado embiste de muerte a cada personaje donde el diablo sale a hacerlo enojar, sin embargo el personaje final que es la muerte acaba con la feroz bestia y queda triunfadora en la vida.

Es de mencionar que esta historia se dio a conocer y posteriormente los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una representación de la danza por parte del “Torito San Felipe Changuita”, que deleitó a chicos y grandes.