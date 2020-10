Aprueban en Comité compra de uniformes y material de tecnología de información

León, Gto.- El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de votos la compra de uniformes para varias dependencias, así como para la compra de materiales y útiles de Tecnologías de la información y Comunicación.

En cuanto al techo presupuestal para la Adquisición de uniformes destinados se informó que son 11 millones 456 mil 976 pesos, recursos 100% Municipal.

Hubo dos Partidas Empatadas:Fábrica de Ropa de León Industrial S. A. de C. V. y Army Uniformes S. A. de C. V. por lo que se realizó un sorteo para la adjudicación, fue insaculada y favorecida la Fábrica de Ropa de León Industrial S. A. de C. V. El fallo fue aprobado por unanimidad de votos.

Las partidas quedaron para dicha licitación quedaron así, para el proveedor Integradora en Equipos de seguridad S. de C. V. un importe de 410 mil 519. 36 pesos, para el proveedor Fábrica de Ropa de León Industrial S. A. de C. V. un importe de 3 millones 387 mil 775.36 pesos, para el Proveedor Army Uniformes S. A. de C. V un importe de 709 mil 415 con 40 centavos, para el Proveedor Pesa Uniformes S. A. de C. V. un importe de 3 millones 103 mil 522 pesos.

En cuanto a Materiales y Útiles de Tecnologías de la información y Comunicación, el techo presupuestal es de cuatro millones 615 mil 742 pesos. Las partidas que cumplieron los requisitos técnicos y económicos y por unanimidad de votos quedó así: Comerciary S.A. de C.V. un importe de 804 mil 925 pesos con 62 centavos, para el proveedor Dinámica del Centro S.A. de C. V, 2 millones 486 mil 186 pesos con 36 centavos, Grupo 27 Doce S.A. de C.V. un importe de 99 mil 888 pesos con 59 centavos, para el proveedor Nitidata León S. A. de C. V. un importe de 311 mil 45 pesos con 30 centavos, para el proveedor Corporativo Nethost con importe de 11 mil setecientos 716 pesos.

Hubo dos partidas empatadas entre Dinámica del Centro S. A. de C. V. y Comerciary S. A. de C. V. para un proceso de insaculación por lo que salió favorecida Dinámica de Centro para la Licitación de Tóner Original Magenta costo total de 1 mil 183 pesos.

Otro tema que se trató dentro de esta sesión de Comité de Adquisiciones fue la donación de un predio ubicado en boulevard Loma Dorada y Bulevar Aristóteles del Fraccionamiento Puerta Dorada de la ciudad de León, a favor de la Secretaría de Educación de Guanajuato para la construcción de una escuela.