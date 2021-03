Aprueban contratación de seguros por 37.1 mdp y 20 mil 996 dólares

León, Gto.- En Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de León se aprobó el fallo de la licitación para seguros de vida, de vehículos y de inmuebles por 37 millones 120 mil 887 pesos y 20 mil 996 dólares. En la sesión se autorizó la compra de alimento para caballos y perros de la Secretaría de Seguridad Pública y de canes del Centro del Control, por 2.4 millones de pesos.

Pero el punto que causó controversia fue la licitación del servicio de Call Center de la presidencia municipal, la cual finalmente se aprobó con la modificación en el requisito de que las empresas tengan por lo menos 300 empleados para reducirlo a 200, luego de que el representante ciudadano Luis Lorenzo Sandoval Ascensio cuestionara que “siempre gana la misma empresa”.

Sobre el asunto de la compra del estadio León y los terrenos aledaños, no se dijo absolutamente nada.

FALLOS

En lo que se refiere a los fallos de licitaciones, el de Aseguramiento de vehículos y vida de los empleados de dependencias centralizadas, por un periodo de un año, a partir del 31 de marzo, quedó de la siguiente manera. Para inmuebles y contenidos, por tres millones 333 mil 223 pesos para Seguros SURA; para transporte terrestre, La Latinoamericana Seguros, por 17 millones 750 mil 406 pesos; para equipo de contratistas, Seguros SURA, por 105 mil 560 pesos.

Para seguros de vida, La Latinoamericana Seguros, por 15 millones 914 mil 198 pesos; para aviación, Grupo Mexicano de Seguros, por 20 mil 996 dólares y para embarcaciones, Seguros SURA, por 17 mil 500 pesos.

Se aprobó el fallo de la licitación para el servicio de limpieza en 180 ubicaciones de varias dependencias, por un año, a partir del 31 de marzo, por 39 millones 998 mil 429 pesos, distribuidos entre dos empresas.

Se autorizó el fallo de la licitación para el servicio de vigilancia, del 23 de marzo al 31 de diciembre de este año, en 46 ubicaciones de varias dependencias, para la empresa Tecnovigilancia S.A. de C.V., por 22 millones 718 mil 830 pesos.

ALIMENTO PARA ANIMALES

Los integrantes del Comité de Adquisiciones aprobaron la licitación con un techo presupuestal de 2.4 millones de pesos para la compra de alimento premium de perros y caballos de la Secretaría de Seguridad Pública y alimento para canes que están en el Centro de Control y Bienestar Animal. En este caso, se hizo la aclaración de que la comida solo es para perros, sin contemplar a los gatos.

También se aprobó la compra de 74 mil 328 artículos de oficina para todas las dependencias, con un techo presupuestal de tres millones 733 mil 600 pesos. En la licitación están invitados seis proveedores.

DIMES Y DIRETES

Respecto a la discusión por la licitación del servicio de Call Center subió por momentos de tono entre el representante ciudadano Luis Lorenzo Sandoval Ascencio y el tesorero Enrique Sosa Campos.

Entre los requisitos para participar en la licitación, se establece que las empresas deberán contar con un mínimo de 300 empleados, pero la directora de Atención Ciudadana expresó que el número de agentes que requiere el servicio es de nueve.

Sandoval Ascencio cuestionó que los 300 empleados limita a otras empresas y que pasaría como el año anterior, donde quedaron fuera otras compañías por tener menos de 300 trabajadores.

“Pareciera que sólo se les quiere invitar a los grandes y si pediría que se considerara este punto porque Muñoz y Asociados siempre ha ganado y tiene controlado todo este mercado. No impidamos crecer a una empresa pequeña. Solamente como sugerencia para que no pase lo que el año pasado, que se le entregó como adjudicación directa. Solicito que se haga más sencillo el procedimiento para que los seis o siete licitantes realmente participen y no que a la mera hora se inscriban dos y gane el de siempre”.

La síndica Leticia Villegas externó que “el municipio no puede ser un campo de experimento. Sí, hay que empezar a juntar a las empresas pequeñas, pero hay situaciones y hay trabajos en los que no se puede estar experimentando y éste es uno de esos… creo que habrá espacios y lugares donde se pueda empezar a dar la oportunidad de empresas más pequeñas”.

Villegas Nava propuso que de 300, se bajara a 200 empleados como mínimo -como el año pasado-, lo cual al final fue aprobado.

La regidora del Partido Verde Ecologista, Fernanda Rentería señaló que una empresa mediana es la que tiene 100 empleados y cuestionó a la directora de Atención Ciudadana, Adriana Muñoz. “¿De dónde salió su número mágico de 300?”. La titular de la dependencia respondió que “no es un número mágico, es lo que la experiencia nos dice”.

“Hemos visto empresas que con 100 empleados atienden a 10 clientes y 10 clientes no es el parámetro para un servicio de esta magnitud”.

Al desglosar el número de agentes que solicita -nueve-, la directora indicó que al día se reciben mil llamadas en promedio y por hora, 83.

Luego de aprobar la licitación con un techo presupuestal de tres millones 530 mil 391 pesos, recurso totalmente municipal, el tesorero tomó la palabra “para dejar grabado la verbalización”, con el representante ciudadano Luis Lorenzo Sandoval.

“Este Comité siempre ha hecho convocatorias abiertas; entiendo que los mismos sigan cumpliendo requisitos, pero no es limitativo para que nuevas instancias o nuevas empresas cumplan requisitos”.

“Entiendo lo que es abrir la libre competencia; tengo 19 años en áreas de Economía pero también entiendo las Áreas de mis compañeros, que tiene que asegurar la calidad de servicios que contratan porque al final de cuentas es una cara a los ciudadanos. Entiendo que hay que propiciar la apertura de oportunidades, pero sí y sólo si no daña la calidad del servicio”, finalizó.