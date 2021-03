Pide Ismael Plascencia al municipio “no aflojar” en las medidas sanitarias… para todos

León, Gto.- Ismael Plascencia, presidente de Concamin Bajío, pidió al gobierno municipal de León “no aflojar” en la aplicación de las medidas sanitarias para “no tener un retroceso en la actividad económica”, ya que en meses pasados consideró el empresario, no había suelo parejo. “apretó a algunos y dejó sueltos a otros”. Puso como ejemplo, la libertad en que trabajaron los taqueros, tianguis, mercados y la realización de encuentros deportivos en el llano.

A decir del empresario leonés, a un año de fijar su postura sobre las acciones de prevención que encabezó el ayuntamiento de León, “Se debe de apretar y ser más exigentes al comerciante informal que sigue estando igual”, para ello solo basta dar una vuelta los domingos a un mercado como el Carro Verde, Espíritu Santo, a los tianguis, a las taquerías e incluso a los campos de fútbol, para saber si realmente se cuidan.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Empiezan a posponer eventos incluso para el próximo año

Yo pido a las autoridades apretar en donde no se estén aplicando las medidas de higiene, pues no puede ser generalizado a los restaurantes ya no se puede, pero a los informales si se debe de poner sanciones ejemplares.

Recordó, “Sí fui crítico de las decisiones del gobierno municipal, ellos ya se han corregido, aunque falta mucho por hacer, no deben de aflojar en las medidas sanitarias para no retroceder en la actividad económica”.

No queremos ver 50 personas en una taquería y todos sirviendo verdura o salsa con una sola cuchara, o campos de fútbol en donde todos estén “empedándose” (sic)o en tianguis o mercados en donde nadie trae cubrebocas, son los espacios en donde hay una contaminación brutal, finalizó.