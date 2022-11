Aprieta el paso municipio para la regulación de colonias

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que en su administración el derecho al agua es respetado y para ello están apretando el paso en la regulación de colonias para que puedan contar con todos los servicios básicos que les garantice a las familias una mejor calidad de vida.

Comentó que hasta el momento ya han entregado al menos 600 escrituras y que para inicios del próximo año se están preparando otras 500 en diferentes colonias de León.

“Es un compromiso tener cada vez mayores servicios, hemos estado poniendo el acelerador para la regularización, acabamos de entregar 300 escrituras, entregamos otras 300 en meses pasados, vamos a entregar 500 casi arrancando el año, entonces estamos apretando el paso en la regularización”, dijo

Aseguró que la situación no compete al municipio sino a la federación que es la que pone el impedimento legal para poder dar paso al frente en la materia.

“Recordemos que hay un impedimento legal federal no es el municipio, o sea hay impedimento federal para poder estar haciendo vialidades y demás en propiedad que no está regularizada porque no está a nombre de gobierno, entonces no es un tema municipal”, agregó.

La alcaldesa platicó que una vez que se regularizan empiezan a trabajar con Fisco y Sapal para meter los servicios siempre y cuando estén bajo la legalidad.

Dijo que el compromiso de esta administración son las tomas comunitarias para aquellas colonias que no sean regulares, pues “el derecho al agua debe ser respetado”.

Referente a las comunidades donde algunas familias se adueñan de las tomas, aseguró que están haciendo revisiones y que ya van a empezar a sancionar porque el agua debe de ser de todos, incluso aseguró que las nuevas tomas que están trabajando con Sapal van con seguros para evitar este tipo de acciones y que el servicio sea repartido entre todos los comunitarios y no sólo entre unos cuantos.

En otro tema, un total de 104 organismos de la sociedad civil cerraron filas con el municipio de León a fin de trabajar en conjunto por la prevención activa en León.

Como parte de las acciones estratégicas se realizó la firma de convenios de colaboración y coordinación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.