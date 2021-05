Aplicarán segunda dosis en última semana de mayo en León

León, Gto.- A finales del mes de mayo en León se comenzarán a aplicar las segundas dosis a adultos mayores y las primeras dosis para mujeres embarazadas de la localidad, así lo informó Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Salud Municipal.

El director de Salud municipal expresó que también se tiene contemplado al mismo momento a las mujeres embarazadas para las primeras dosis en la ciudad, por lo que sugirió ya se debe de ir haciendo el registro correspondiente en el portal de la federación.

“Estamos en este momento ya en una etapa de vacunación, estaremos próximos ya a continuar con la vacunación de segundas dosis de los adultos mayores, seguramente estaremos haciéndolo en la última semana del mes de mayo”, confirmó.

Álvarez Esquivel comentó que ya ha habido un registro en general de mujeres embarazadas y en general, que va de los 18 a los 59 años, sin embargo señaló que no todas están embarazadas por lo que se solicita a la ciudadanía a todavía no registrarse si no están dentro de la población antes mencionada.

“Está exclusivamente habilitado para que se registren las mujeres embarazadas, porque de eso depende digamos el número o la contabilización de dosis, que serán destinado para la vacunación de éste grupo de personas”, comentó.

El director de Salud municipal expresó que han mantenido reuniones de organización, con diferentes autoridades para realizar puntualmente la dinámica de la colocación de la dosis contra el Covid-19.

Respecto a las primeras dosis para adultos de 50 a 59 años, comentó que de momento no se cuenta con una fecha exacta de cuándo se tendrá el biológico, pero por el momento también se pueden ir registrando en el portal de la federación https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php , para contemplarlos para cuando se tenga la vacuna.

Juan Martín Álvarez Esquivel confirmó que todavía se está a un tiempo ideal para la aplicación de segundas dosis a los adultos mayores, ya que el tiempo de aplicación puede extenderse a 3 meses, sin disminuir la efectividad del biológico.

Cabe resaltar que fue el 5 de abril cuando se colocaron las primeras dosis, en donde se tuvo un corte de 129 mil 634 personas vacunadas hasta el 10 de abril, como último día.