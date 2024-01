Apertura de City Center atraerá inversiones nuevas a León: CMIC

León, Gto.- Enrique Aranda, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC Guanajuato, declaró que la apertura del City Center revertirá el mensaje negativo que se envió hacia nuevas inversiones para León.

“Sabemos que hay inversiones en puerta que están esperando a que se resuelva esta problemática, por lo pronto no quieren invertir por este tipo de situaciones, los constructores de City Center son de los más grandes desarrolladores de México, y con su caso se mandó una señal a todo México de lo que pasa en León, económicamente esto está afectando a la ciudad, y más a la industria de la construcción”, dijo Enrique Aranda.

El empresario de la construcción y presidente de la CMIC, recordó que desde el pasado 21 de septiembre se mandó un mensaje negativo en contra de la ciudad de León, cuando un juez federal otorgó la suspensión definitiva del proyecto City Center, ante una demanda de Acción Colectiva Socioambiental, A.C., quienes defienden la equidad del reparto de agua en la zona norte de León, donde 97 colonias fueron afectadas con el tandeo de agua terciado, mientras que al complejo se le estaría asegurando agua diariamente.

La orden del juez de septiembre del 2023 impedía que el magno complejo no recibiría agua del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, SAPAL, además de no tener actividad comercial en el primer edificio ya terminado, en donde se encuentran las oficinas regionales del banco español, BBVA, y la actividad comercial que implica la venta o renta de sus oficinas y locales comerciales, esto mientras no se tuviera una sentencia firme.

La primera afectación se registró en el aspecto comercial pues para diciembre del año pasado se esperaba la apertura de decenas de locales de comida rápida, así como los preparativos para la instalación de por lo menos cuatro restaurantes de alta gama, declaró en su momento el presidente de la Canirac Guanajuato Manuel Bribiesca.

“Hay por el momento dos o tres proyectos detenidos por el tema de City Center, pero una ciudad como León no se puede detener, siempre estamos en competencia por la atracción de inversiones con ciudades como Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla.

La ciudad de León tiene que seguir creciendo económicamente porque no somos una isla, yo creo que allí hay mucha responsabilidad de gente que a lo mejor no tiene una visión a largo plazo de lo que está sucediendo con esta inversión, la ciudad tiene que seguir, es un activo vivo, y como todo, tiene altos y bajos”, dijo Aranda de CMIC Guanajuato.

Esta semana, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, informó que otros magistrados del Poder Judicial Federal, autorizaron la “anulación de la suspensión definitiva” al proyecto City Center para iniciar operaciones en su primera etapa, que abarca el edificio de oficinas donde se encuentra el banco español, así como la plaza comercial en su planta baja que contará con cines y zona de restaurantes con comida rápida (fast food).

La resolución implica que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Décimosexto Circuito en el estado de Guanajuato, ordena a la Dirección General de Medio Ambiente, que verifiquen el cumplimiento del impacto ambiental hasta que se dicte la sentencia, organismo que ha señalado que no existe daño sobre la laguna del parque Los Cárcamos. También ordenó a SAPAL que entregue 9.6 litros por segundo de agua al año.

“Los derechos del agua ya estaban adquiridos desde hace mucho tiempo, los derechos se compran y se pagan con tiempo, esa zona ya tenía el tema resuelto”, concluyó Enrique Aranda sobre el proyecto que cuenta con una inversión que oscila sobre los 3 mil millones de pesos.