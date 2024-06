Anuncia Alejandra Gutiérrez más cambios en su administración

León, Gto.- Tras reincorporarse a su cargo como presidenta municipal este lunes 17 de junio después de haber tomado licencia, Alejandra Gutiérrez Campos anunció que habrá más cambios en su gabinete.

Luego de que solicitó licencia por más de dos meses para hacer campaña en busca de la reelección, Gutiérrez Campos se incorporó a sus actividades como alcaldesa de León e informó que seguirá con la política de cambios en su administración: “Ustedes estarán a la expectativa de varios cambios que estaremos anunciando.

“Los que sea necesarios, lo he venido diciendo y no sólo ha sido ahora que me reintegro después de la licencia, yo les he dicho que no es porque cambies de año o algo en particular, tienes que estar haciendo los cambios que sean necesarios (...) Al final de cuentas les vamos a estar avisando todos los cambios”, dijo.

Con la salida de Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento, que la suplió como alcalde interino de León durante su periodo de licencia, Alejandra Gutiérrez comentó que se esperan más cambios, pues cuando son elecciones entre municipio y estado siempre pasa eso.

Sin embargo aseguró que algunos de los cambios podrán ser ahora y el resto una vez que sea el cambio de la administración que también va a representar como alcaldesa a partir del 10 de octubre.

“Algunos podrán ser ahora recién regresamos, otros podrán ser a partir del 10 de octubre y seguirá de manera permanente, eso lo he venido haciendo y se los he demostrado, no es porque cambie de año o por alguna fecha en especial”, agregó.

En cuanto a direcciones como Comunicación Social, la presidenta municipal señaló que se estarán evaluando y se tomarán las decisiones que sean necesarias.

“Lo que les he venido diciendo es que hay metas, resultados que se tienen que dar y que todos son evaluables de manera permanente, entonces estaremos evaluandolos y estaremos haciendo los cambios que sean necesarios”.