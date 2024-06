Tras elección, el PAN en Guanajuato debe entrar a una profunda reflexión: Diego Sinhue

León, Gto.- El Partido Acción Nacional (PAN) tiene que sentarse a reflexionar qué fue lo que hizo mal en estas elecciones, así lo dio a conocer el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Esto, luego de que con base en los datos que arrojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el partido Morena se perfilaba para gobernar 13 municipios, cuando en la anterior elección de 2021 había logrado sólo ganar tres municipios.

Local Busca Cofoce Guanajuato crecer al doble con el cambio de gobierno

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que aunque Morena no entró de lleno al estado, pues el Partido Acción Nacional logró mantener la gubernatura, sí debe haber una reflexión de qué es lo que hizo cada parte para tener estos resultados.

“Por lo pronto Morena no ha entrado y la gente confía en el Partido Acción Nacional. Yo creo que el PAN debe hacer una gran reflexión, tener mucho análisis y hacer un recuento de los daños, sentarnos a reflexionar si le estamos hablando a los jóvenes, qué piensan de nosotros las mujeres, en qué hemos fallado, qué hemos acertado y lo que la gente espera del PAN en los próximos seis años.

Francisco Carmona / El Sol de León

“Tenemos que ser una oposición firme, ser un aliado de los ciudadanos, estar con la clase media y eso hay que reflexionar”, dijo el gobernador.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que no fue fácil la elección, sin embargo, con los resultados preliminares se puede observar que la entidad sigue siendo una isla azul.

“Yo creo que también en Morena tienen que estar pensando que hicieron; en el 2018 no pudo entrar, ganamos; en el 2021 también y en el 2024 tenemos buenos resultados para el PAN”, expresó.

Y añadió: “los partidos tendrán que realizar y ajustar, algo de lo que está haciendo gobierno federal les está gustando a la gente y algo de lo que hace Guanajuato gusta y yo creo que todo se reduce a los programas sociales”, agregó.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Espera un buen diálogo entre Libia y Claudia

Asimismo, el gobernador del estado de Guanajuato dijo que espera que haya buen diálogo entre las candidatas que se perfilan como ganadoras, como son Libia Dennise García Muñoz Ledo en el gobierno del estado, y Claudia Sheinbaum Pardo para la presidencia de la República, para que eso se traduzca en un trabajo conjunto en pro del estado y sus habitantes.

Recordó que durante su mandato, tuvo una buena relación con Claudia Sheinbaum, pues hicieron varios eventos, como el Festival Internacional del Globo y el Festival Internacional Cervantino, pues por primera vez se pudieron promocionar estos acontecimientos en el Zócalo.

“Por lo que la conozco, (Claudia Sheinbaum) es una mujer a la que le gusta dialogar y yo veo que junto con Libia van a tener buen entendimiento y es lo que le deseo y espero, y no es que no lo haya tenido con el presidente, pero nuestros pensamientos son diferentes, en cuanto al tema de salud y del agua, que ojalá que se destrabe; con ella fue la primera vez que nos dejaron anunciar el Festival del Globo en el Zócalo y ella nos dejó, cuando no nos habían dejado nunca”, manifestó.

Dar continuidad a proyectos

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que el dos de junio fue un “un día histórico”, debido a que los ciudadanos salieron a emitir su voto en calma y libertad.

Además, dijo que luego de este proceso electoral, ahora lo que debería tocar es dar continuidad a proyectos que sí funcionan y que se espera haya colaboración con el gobierno federal, pero que el próximo gobierno estatal debería darle seguimiento para que éstos se sigan cristalizando.

Puso como ejemplo el mantener el ritmo de crecimiento económico, “porque el nearshoring no ha acabado, así como programas que se han venido trabajando como el “Programa Prevención de las Adicciones en Jóvenes Planet Youth Guanajuato.

Elecciones 2024 Avanza Morena en Guanajuato. Estos son los municipios en los que obtuvo el triunfo

“(…) Le va a tocar a la próxima gobernadora construir con el diálogo, sí de verdad hay voluntad de todos los partidos y de Morena por supuesto, construir un mejor Guanajuato y un mejor país”, finalizó.