Analizan productores Plan B por si lluvias siguen intermitentes

El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, dijo que si bien las primeras lluvias que han llegado al estado han traído un panorama alentador al campo, aún es muy pronto para asegurar que este temporal será benéfico para el sector, por lo que ya se analizan estrategias para lograr una mejor captación y distribución del agua.

En entrevista, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, puntualizó desde junio pasado comenzaron de manera oficial las lluvias en el estado, sin embargo, éstas no han caído como se tenían proyectadas.





Paulo Bañuelos aseguró que algunos tienen como opción sembrar productos con ciclos más cortos.





Por ello, explicó que aunque es muy pronto para asegurar que las lluvias se mantendrán así durante todo el temporal, en caso de que éstas no mejores los productores no bajan los brazos y siguen buscando estrategias que puedan beneficiar a que las siembras concluyan con éxito.

Paulo Bañuelos Rosales detalló que entre las estrategias del sector agroalimentario estarían el alternar los ciclos de cultivo, es decir, solicitar el apoyo de algunos otros cultivos de ciclos más cortos, como garbanzos o lentejas, mismos que necesitan menos cantidad de agua para su crecimiento.









“Los productores no se quedan a llorar debajo de un árbol, si en un determinado momento la humedad no puede o no alcanzamos a sacar los cereales, sin duda de que los productores van a empezar a solicitar el apoyo de algunos otros cultivos de ciclos más cortos, como garbanzos, como lentejas “, dijo.

El funcionario estatal detalló que esta constante de la falta de lluvias no se ha presentado en todos los municipios, pues aseguró que municipios como Acámbaro y Jerécuaro han presentado buenas lluvias, las cuales han traído beneficios, por lo que también ya proyectan la activación del seguro catastrófico que tiene el gobierno del estado para dar atención a los productores.









“Indudablemente que tenemos que seguirlos apoyando, pero hay zonas, definitivamente, en la zona de Acámbaro, en la zona de Jerécuaro, en todas esas zonas han estado muy bien los temporales, por Manuel Doblado, nos decían que no había llovido mucho, entonces hay que buscar la alternativa para poderlos apoyar con algún otro cultivo, pero de que cuentan todas y todos los productores de Guanajuato con el apoyo de un gobierno sensible por lo que ya activamos lo que es el seguro catastrófico que tiene el gobierno del estado”.