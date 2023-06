Afecta sequía a 95% del territorio de Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-informex).- De acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, en Guanajuato 95% de su territorio presenta algún grado de sequía, la cual va avanzando a medida que el retraso de las lluvias se agudiza.

Solamente Atarjea es el municipio del estado que no tiene ningún grado de sequía, pero el reporte de la Comisión Nacional del Agua indica que está en un estatus de anormalmente seco.

Además, el mismo reporte federal indica que 21 municipios presentan un grado de sequía grave severa, mientras que 24 municipios presentan un grado de sequía moderada, pero tendiente a agravarse.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua indica que a nivel nacional son 903 los municipios que presentan algún grado de sequía, en tanto que los estados de Colima, Jalisco y Michoacán presentan sequía en la totalidad de sus municipios.





Hay zonas en donde ya no hay agua.





En lo que se refiere a Guanajuato, los municipios que presentan sequía moderada son Abasolo, Acámbaro, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral, Jerécuaro, Moroleón, Pueblo Nuevo, Salamanca, Salvatierra, Santa Catarina, Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.

En tanto, los municipios que presentan sequía severa son San Miguel de Allende, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Manuel Doblado, Comonfort, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, León, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Silao y Tierra Blanca.

A pesar de esta situación, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, señaló que no hay aún afectaciones graves en el campo local, en donde incluso refirió que aún se está a tiempo para salvar a los cultivos de temporal, si las lluvias caen en los próximos días.

“En los cultivos de riego no hay de nada de qué preocuparse, el pronóstico es que va a llover bien en la última semana de julio y todo agosto y parte de septiembre y con eso vamos a poder hacer que se llenen los bordos que hacemos cada año”, dijo en entrevista el funcionario estatal.





A pesar de la sequía, aún se puede salvar el ciclo agrícola.





Paulo Bañuelos comentó que en Guanajuato, además, se han asegurado 225 mil unidades de producción, justamente para que en el estado no haya afectaciones fuertes, en caso de que las lluvias no pudieran llegar como se tiene pronosticado.

“No hay de qué alarmarse si en este momento no llueve o si la siembra y la cosecha no se dan como esperaban, por eso el gobernador ya anunció las 225 mil unidades de producción que se está asegurando y también que les está pidiendo a los municipios que nos ayuden, porque tenemos que aseguran más superficie, no solamente las 225 mil unidades que se aseguran, pero confiamos y estamos a tiempo para que sea un buen ciclo”, refirió.