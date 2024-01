Analizan construcción de autopista Silao - San Luis Potosí

León, Gto.- Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, declaró que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, analizan la posibilidad de construir una autopista Silao - San Luis Potosí.

Explicó que dicho proyecto correrá de manera paralela a la carretera líbre Silao - San Felipe que construyó Guanajuato hace dos administraciones atrás.

Añadió que dicho proyecto también traería un beneficio a la actual carretera libre, pues todo el tráfico pesado estaría transitando por la de cuota y dejaría menos dañada la carretera libre para los automovilistas.

Explicó que también sería de gran beneficio para los paisanos que cada año llegan de Texas y bajan por dicha carretera para llegar a sus hogares en diferentes municipios del estado.

“De concretarse como me lo señalan autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, va a bajar mucho el tráfico pesado de la actual carretera libre, y nosotros veremos cómo darle mantenimiento a esta carretera que es muy importante, porque es muy usada por nuestros migrantes que llegan de Estados Unidos, es una carretera que se hizo famosa por los accidentes de trailers”, comentó el mandatario

Reiteró que estará intentando dialogar con el secretario de la SCT, Jorge Núño, quien conoce a la perfección el proyecto de ampliar la actual carretera estatal, por el exceso de trailers que circulan por la misma.

“Esperemos que se concrete este proyecto federal, es muy valioso contar con una autopista de Silao hasta San Luis Potosí, pasando por San Felipe, esperemos que no sea solo un tema platicado, deseamos que nos den un adelanto este año y saber qué va todo bien”.

Comentó que se deja una gran lista de proyectos para que los pueda llevar a cabo la próxima administración, en la cual espera que la población elija el proyecto de la panista Libia Denisse García Muñoz Ledo.

“Libia es una gran mujer, y no se puede decir que venga de la nada, ella tiene un trabajo que ha hecho como diputada y en el gobierno del Estado es una buena política, la gente ya decidirá, a mí me da gusto por ella, porque desde que estábamos en el juvenil en Acción Nacional, tenía 19 años cuando la conocí, ya son más de 20 años de trayectoria, me da gusto, tenemos que esperar los tiempos, pero le reconozco su gran capacidad y sensibilidad que tiene como mujer ante muchas problemáticas”, declaró durante su gira de trabajo de este lunes por Silao.

Concluyó que se dejan muchos proyectos que están sobre el cierre de la administración para que se le den continuidad, tenemos muchas obras, estamos dejando planes y proyectos como el Plan Maestro 2030, viene la consolidación de la mente factura, son proyectos a largo plazo como el Planet Youth, se dejan muchos planes y esperamos que se les dé continuidad”.