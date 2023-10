Busca Alejandra Gutiérrez encabezar movimiento "disidente" rumbo a las elecciones del 2024

León, Gto.- Tras presentar su carta intención para la elección consecutiva, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, buscará encabezar un movimiento disidente dentro del PAN Guanajuato rumbo a las elecciones del 2024.

Fue la noche del jueves cuando el PAN estatal informó que Gutiérrez Campos presentó dicha carta que tenía como límite para hacerlo hasta el 7 de octubre. Por su parte, la alcaldesa de León, aseguró que las mesas políticas aún no terminan y que ella seguirá alzando la voz por las y los guanajuatenses.

“Hay algo que les quiero comentar, las mesas no han terminado, las mesas no terminan, yo seguiré en las mesas pidiendo por cada rincón y por cada persona de Guanajuato, ayer únicamente presenté mi carta de intención, las mesas no terminan, los trabajos continúan y yo seguiré siendo la voz y seguirá levantando la voz y la mano”, dijo.

Alejandra Gutiérrez ha sido clara en reiteradas ocasiones en que no es lo correcto ir por las dos vías tanto en la búsqueda de la candidatura por la reelección como para la gubernatura pese a que está permitido por la ley electoral.

Sin embargo, fue después de la mesa política del jueves donde se reunió diversos liderazgos de su partido, confirmó que buscará la candidatura para la reelección.

“Ayer que tuvimos mesa ahí presente mi carta con la intención justamente de reelección, yo lo he dicho muy claramente, siempre voy a tomar la mejor decisión evaluando todas las aristas habidas y por haber. Tenemos muchos proyectos arrancados y he tomado esa decisión y creo que ha sido valorada, insisto con muchos elementos”, agregó.

Añadió que ella se está sumando a un proyecto por Guanajuato ya que el PAN debe salir unido en el siguiente proceso electoral, pues lo más importante es la patria, la ciudadanía y por último los proyectos personales.

“Lo que quiero es justamente sumar y lo que queremos es construir. Estamos sumándonos porque lo queremos a un gran proyecto que se llama Guanajuato y a mí me interesa absolutamente todo”, añadió..