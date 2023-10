¡Los sueños se cumplen!

León Gto.- Alejandra Donato García una exitosa abogada de profesión, decidió seguir su pasión por la belleza y el maquillaje, hoy en día cumplió uno de sus sueños y logró participar en la semana de la moda en Nueva York.

En exclusiva para el Sol de León, Alejandra platicó un poco de su historia, desde cómo pasó de ser abogada a empresaria de la industria de la belleza.

Local Empresarios leoneses en ANPIC prefieren calzado de diseñador

Fue hace dos años, justo en la pandemia en que la empresaria decidió cambiar de rumbo, cambió los folders, libros y los trajes, por otra de sus pasiones, el maquillaje, la moda y los peinados.

Ricardo Sánchez | El Sol de León

"Yo me encuentro totalmente realizada en cuánto a la parte de la abogacía; la verdad es que si trabajé en ello, entonces, yo sí quería mostrarme en otra parte que era la belleza, que siempre me ha gustado. Tomé un diplomado en maquillaje y de ahí dije: sí me gusta, lo voy a hacer", platicó Alejandra

Dicha decisión concluyó en la realización e inauguración de su propio estudio, "Alejandra Donato for Art and Beauty", donde actualmente brinda una amplia gama de servicios, desde maquillaje y peinado, así como uñas, colorimetría, corte de cabello, por mencionar algunas.

A pesar de iniciar su negocio durante la pandemia, la profesionista superó los desafíos con precaución y dedicación, mismo que la llevó a cumplir uno de sus sueños, participar en la "Semana de la Moda en Nueva York", un logró de manera profesional impresionante.

"Esta oportunidad surgió a través de una invitación de Claudia Trejo, líder de un grupo latino que reunió a talentosos profesionales de la belleza para participar en la Fashion Week, fue un sueño hecho realidad", mencionó Alejandra.

Durante su experiencia en la Semana de la Moda, Alejandra enfrentó el desafío de trabajar rápidamente en un entorno donde tenía que maquillar y peinar a decenas de modelos en un corto período de tiempo. Sin embargo, su pasión, gusto y experiencia en maquillaje profesional la ayudaron a superar estos desafíos.

"Un día sí tuvimos unas 50 o 60 modelos, entonces si teníamos que ver con ellas 15 o 20 minutos máximo, maquillándolas y peinándolas para que pudieran estar todas a tiempo", recordó.

Ricardo Sánchez | El Sol de León

Local Promueve ANPIC proveeduría local como iniciativa para fomentar el nearshoring en el estado

Actualmente, Alejandra tiene metas ambiciosas, incluyendo participar en las Semanas de la Moda de París y Milán, así como colaborar con grandes marcas de moda. Para ello, continúa trabajando en su estudio, busca cada día capacitarse y estar al tanto de las tendencias.