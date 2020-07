[VIDEO] Alcalde de Guanajuato capital ignora pico de contagio y viaja a Cancún

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- En contradicción con los exhortos que hace para respetar la sana distancia y en pleno pico de contagios de Covid-19, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña viajó en compañía de su esposa Samantha Smith Gutiérrez a Cancún en plan vacacional.





Fue un usuario de Facebook quien evidenció una fotografía donde se aprecia al alcalde Navarro Saldaña en compañía de su esposa, la presidenta des sistema DIF Municipal en la sala de espera de un aeropuerto en espera de su vuelo.

De acuerdo con información extraoficial, Alejandro Navarro viajó a Cancún durante el pasado jueves por la noche y regresó a la capital la noche del lunes, ya que tenía que atender sesión de Ayuntamiento.

Pese a que la mañana de este martes, Navarro Saldaña anunció los cierres de bares, restaurantes y hoteles, además de vialidades y el uso obligatorio de cubrebocas, contradijo toda su estrategia al realizar el viaje.

Esta no es la primera ocasión que el alcalde capitalino ignora las medidas sanitarias, pues hasta el pasado lunes 22 de junio, los museos que pertenecen a su familia, La Casa de los Lamentos y Ex Hacienda del Cochero permanecieron abiertos aunque el semáforo de la emergencia no permite la apertura de dichos establecimientos.

El lunes por la mañana se llevó a cabo una reunión del gabinete municipal, en el cual no estuvo presente, pues se encontraba todavía en el estado de Quintana Roo

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Federación, Quintana Roo tiene más de tres mil 600 casos de contagio 575 defunciones por Covid-19.